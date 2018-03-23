Выступление юного якутянина Валеры Кузакова на телеканале «Россия-1» покажут 25 марта

Выпуск музыкального проекта «Синяя птица», в котором принимает участие уроженец Якутии Валера Кузаков, покажут на «России-1» уже в это воскресенье. Мальчик исполнит народную песню «Вдоль по Питерской».

Напомним, что Валера Кузаков смог пройти один из первых этапов конкурса. В финал жюри отберут троих лучших, ещё один сможет попасть с помощью поддержки зрителей. Голосование будет проходить на сайте «Синей птицы», также можно будет отдать свой голос с помощью SMS. Оно начнётся в воскресенье.

Мама Валеры Наталья Ипатьева родилась и выросла в Олекминске, его бабушка и дедушка Валеры живут сейчас там. Валерий появился на свет Якутске, но потом семья решила переехать в Москву.

Всего в проекте «Синяя птица» пять номинаций: «Вокал», «Игра на музыкальных инструментах», «Хореография», «Оригинальный жанр» и «Актёрское мастерство». В составе жюри скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, народные артисты РФ Сергей Безруков и Елена Яковлева. Победитель финального тура получит возможность сняться в продолжении известного российского фильма «Последний богатырь».