Выставка якутских художников «Nomadics scrools — Кочующие свитки» в Латвии

К 100-летию празднования независимости Латвии в Риге проходит много интересных событий. Содружества разных народов, проживающих в Прибалтике, представляют свою культуру.

Так, в рамках фестиваля «Едины в многообразии» Якутскому обществу «Чорон» предоставлена площадка, на которой были представлены «Кочующие свитки» — работа якутских художников: Т.Шапошниковой, А.Петровой-Кэрэhит, О.Рахлеевой, С. Ивановой, Н.Федуловой, О.Скориковой, Н.Николаевой, Н.Ивановой, А.Ефимова и др. На открытии выступил с приветственной речью председатель правления Ассоциации национальных культурных обществ Латвии известный общественный деятель, пианист, профессор, доктор искусствоведения Раффи Хараджанян. Он отметил оригинальность идеи Свитков, их возможности в культурных связях между народами.

«Больше всего мне нравится ваше настроение и привязанность к Родине» — отметил Раффи Хараджанян.

Действительно, было очень интересно наблюдать, как воспринимаются латышской публикой наши якутские Свитки. Благодарим Раффи Хараджанян за поддержку этого проекта, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В Риге проживает много якутян. Общество «Чорон» возглавляет Мария Быкова, 1 июня 2019 она готовится принять эстафету -провести европейский Ыhыах. Приезжайте в Ригу- очень красивый уютный город. Выставка состоялась при деятельном участии жительниц Риги якутянок Туйаары Даниловой, Туйаары Егоровой. Было всем приятно познакомиться друг с другом, поговорить на родном языке, попробовать якутскую традиционную кухню. Примечательно, что специально на выставку приехали якутяне и из Швеции. От бельгийско- якутской диаспоры обществу балтийских якутян «Чорон», куратором проекта в Европе «кочующих свитков» Ольгой Монастыревой вручен Свиток Анны Петровой -Кэрэhит «Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах», оригинал которого хранится в Бельгии в г. Брюгге, в церкви св. Катерины. Свиток напоминает нам о наших корнях, которых мы никогда не забываем. Проект «Nomadics scrools — Кочующие свитки» продолжает свои странствия, объединяя вокруг себя многих и многих людей.

От имени художников выражаем всем, кто принимал участие в реализации проекта огромную благодарность! Спасибо, прекрасная Рига, до новых встреч!