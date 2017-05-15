Выставка «Солнечный гений»

Музей музыки и фольклора народов открыл выставку грампластинок «Солнечный гений», посвященную жизни и творчеству одного из выдающихся композиторов классической музыки ХХ века С.С. ПРОКОФЬЕВА.

Великая Отечественная война не погасила солнечный дар композитора. Музыка Сергея Прокофьева, наполненная созидательной энергией, радостью бытия, детским удивлением и искрометным юмором, прежде всего, свидетельствует о торжестве человеческого духа.

Выставка представляет собой яркий калейдоскоп из «мимолетностей» жизни Сергея Сергеевича Прокофьева, окрашенный сарказмом, который полны его музыка и судьба. Гости могут окунуться в мир классической музыки ХХ века: послушать оперные, симфонические, балетные опусы, фортепианные произведения Сергея Прокофьева на проигрывателе.

Для широкой публики выставка работает с 10 по 26 мая 2017 г.

Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 31 (3 этаж)