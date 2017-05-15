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Якутск готовится к Всероссийскому дню посадки леса
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Выставка «Солнечный гений»
15.05.2017, 14:44
Красота & Здоровье
День благодарности медсестрам
15.05.2017, 14:31
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Участие в дебатах – обязательное требование регламента
15.05.2017, 13:20
Происшествия
В Сунтарах менеджер магазина присвоил 6 сотовых телефонов и аксессуары к ним
15.05.2017, 13:12
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Уроки энергобезопасности «Якутскэнерго» высоко оценили в Министерстве образования РФ
15.05.2017, 13:10
Столица
Дебаты: кандидат на пост мэра Якутска делит горожан на здравомыслящих и «абсолютно бесполезных»
15.05.2017, 12:26
Столица
Глава Якутска обсудил развитие города с Советом старейшин
15.05.2017, 11:40
Общество
В исправительной колонии №7 прошла православная служба
15.05.2017, 11:19
Происшествия
В Якутске ряд сайтов предлагали услуги девушек по вызову
15.05.2017, 11:09
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Хангаласского улуса
15.05.2017, 11:00
Столица
«Сахатранснефтегаз»: субботники – неотъемлемая часть производства
15.05.2017, 10:56
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Айсен Николаев рассмотрел обращения жителей микрорайона Марха
15.05.2017, 10:01
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Прокуратура Якутии взяла под защиту ООО «Камелек»
15.05.2017, 9:53
Спорт
В селе Маган прошел V традиционный открытый турнир по спортингу
15.05.2017, 9:18
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В Якутске на  ул. К.Цеткин и Чернышевского сгорели дома, гаражи, столярный цех и баня
15.05.2017, 8:49
Политика
Борец Виктор Лебедев назначен на новую должность
15.05.2017, 8:32
Общество
 К 90-летию Николая Шадринова: Жизнь прожить – не поле перейти…
14.05.2017, 21:53
Республика
Паводок – 2017: Ледоход у Якутска ожидается 16–19 мая
14.05.2017, 21:44
Красота & Здоровье
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Минздрав Якутии: Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» – некорректна
14.05.2017, 17:15
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Третьеклассники Томмота сыграли в КВН
14.05.2017, 16:10
Происшествия
В Якутске на ул. Чернышевского погиб в ДТП 15-летний водитель
14.05.2017, 16:03
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Прогноз ледохода на реке Лена: Вскрытие реки на участке Ленск – Нюя ожидается 14-16 мая
14.05.2017, 14:07
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17 мая Якутия присоединится ко Всероссийскому телемосту в День детского телефона доверия 8-800-2000-122
14.05.2017, 13:17
Культура & Образование
Стал известен победитель конкурса Евровидение-2017
14.05.2017, 12:05
Политика
В субботу прошли третьи дебаты праймериз ЕР на выборы мэра Якутска
14.05.2017, 10:52
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В Якутске чествовали знатного оленевода Дмитрия Туприна
14.05.2017, 10:43
Происшествия
В Верхневилюйске сгорел частный 2-этажный дом вместе с гаражом
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Культура & Образование
 «Наш университет_лекции»: из 18 районов Якутии в годы ВОВ был призван 62 091 человек
13.05.2017, 20:19
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В Якутск прибыл выдающийся хореограф современности Георгий Ковтун
13.05.2017, 20:07
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В Педагогическом институте СВФУ обсудили актуальные вопросы института семьи
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СУ-5 «Дорисс»: Мы не укладываем асфальт в лужу
13.05.2017, 15:42
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Паводок – 2017: у Ленска наблюдаются подвижки льда    
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Культура & Образование
15 мая 2017, 14:48
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Выставка «Солнечный гений»

Музей музыки и фольклора народов открыл выставку грампластинок «Солнечный гений», посвященную жизни и творчеству одного из выдающихся композиторов классической музыки ХХ века С.С. ПРОКОФЬЕВА.

Великая Отечественная война не погасила солнечный дар композитора. Музыка Сергея Прокофьева, наполненная созидательной энергией, радостью бытия, детским удивлением и искрометным юмором, прежде всего, свидетельствует о торжестве человеческого духа.

Выставка представляет собой яркий калейдоскоп из «мимолетностей» жизни Сергея Сергеевича Прокофьева, окрашенный сарказмом, который полны его музыка и судьба. Гости могут окунуться в мир классической музыки ХХ века: послушать оперные, симфонические, балетные опусы, фортепианные произведения Сергея Прокофьева на проигрывателе.
Для широкой публики выставка работает с 10 по 26 мая 2017 г.

Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 31 (3 этаж)

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Источник: Музей музыки и фольклора народов Якутии.
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