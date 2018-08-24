Выставка самолетов и спецтехники пройдет в аэропорту «Якутск»

День открытых дверей пройдет в аэропорту «Якутск» 2 сентября. Мероприятие пройдет при содействии авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии», а также при участии топливо-заправочной компании «Аэропорт ГСМ сервис», Федерации парашютного спорта РС (Я) и владельцев частных самолетов.

Аэропорт «Якутск» выставит более 30 видов спецтехники, предназначенной для обслуживания воздушных судов и пассажиров. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта исполнит «вальс» пожарных автомобилей и «водяную арку». Лучшие собаки кинологической службы продемонстрируют поиски имитатора взрывчатых веществ на транспорте и в багаже. Кроме того, посетители выставки увидят самолеты Sukhoi Superjet 100 и Bombardier Dash 8 Q300 авиакомпании «Якутия», самолеты Ан-2, Ан-3т, Tundra Da-40 NG, Ми-8t, Ан-24, Ан-26, Л-410 авиакомпании «Полярные авиалинии». Малую авиацию представят Ан-2 и Cessna-172. Показательные прыжки с парашютом исполнят представители Региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта Республики Саха (Якутия)». Также посетители выставки ознакомятся с экспозицией музея авиации Якутии. Будут работать буфет и лавка сувенирных товаров.

Выставка авиационной и аэродромной техники в аэропорту «Якутск» проходит ежегодно, в этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения первого летчика из народа саха, трижды орденоносца Трудового Красного Знамени, почетного гражданина города Якутска Валерия Ильича Кузьмина.

Будем рады вас видеть 2 сентября с 11 ч. до 15 ч.! Вход свободный.Выход на аэродром – через «нулевые» ворота (выход с ул. Гагарина, справа от международного терминала). Также рады сообщить, что в этот день платная парковка будет работать в свободном режиме.