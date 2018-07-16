Выставка картин помогла осужденным осмыслить свое настоящее и задуматься о будущем

В исправительной колонии № 8 прошла выставка картин известного якутского художника Владимира Стадника «Размышления кистью». Мероприятие было организовано при активном содействии члена Попечительского совета при учреждении Маргариты Захаровой.

Картины автора объединяют любовь к родному краю и женщине. Каждую из представленных работ характеризуют неповторимый стиль, насыщенность и гармония.

После просмотра экспозиции осужденные поделились впечатлениями, отметив, что увиденное помогло им еще раз осмыслить свое настоящее и задуматься о будущем.