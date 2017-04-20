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Выставка к 125-летию со дня рождения М.Н. Жиркова

В Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения М.Н. ЖИРКОВА.

Сегодня в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения первого профессионального композитора Якутии, основоположника якутской музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР и ЯАССР, депутата Верховного Совета ЯАССР Марка Николаевича Жиркова. В этом году по всей республике проводятся юбилейные мероприятия, концерты, выставки, посвященные этой знаменательной дате, а в Вилюйском улусе 2017 год объявлен годом М.Н. Жиркова.

М.Н. Жирков был блестящим организатором, композитором, собирателем музыкального фольклора, автором научных работ. Его вклад в национальную культуру Якутии, разнообразие палитры его работы, действительно сложно переоценить. Это человек с большой буквы, его творения составляют золотой фонд музыкальной культуры республики.

Справка: Марк Николаевич Жирков родился 8 (20) апреля 1892 года в городе Вилюйске в семье казака-поселенца. Учился в казачьей школе, Якутском реальном училище, окончил Вилюйское высшее начальное училище, композиторское отделение Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
1909 г. – создал струнный оркестр в Вилюйском высшем начальном училище;
1911 г. – писарь в полицейском управлении Вилюйского округа;
1912-1914 гг. – учитель музыки в Вилюйском высшем начальном училище, начал сочинять мелодии по мотивам якутских народных песен;
1921 г. – организовал оркестр народных инструментов, драматический кружок и хор в Вилюйске при Народном доме;
1933-1936 гг. – учился в Московской государственной консерватории;
1936 г. – руководитель Якутского государственного национального хора при Якутском драматическом театре; одновременно, до 1949 года, был заведующим музыкальной частью театра;
1941 г. – удостоен звания заслуженного деятеля искусств Якутской АССР;
1944 г. – один из организаторов первой детской музыкальной школы в Якутске, инициатор создания музыкального театра-студии;
1945 г. – стал членом Союза композиторов СССР.
1947 г. – руководитель сектора искусствоведения НИИ языка, литературы и истории Якутского филиала Академии наук СССР; написал совместно с Г.И. Литинским первые якутские оперы «Ньюргун Боотур», «Сыгый Кырынаастыыр» и балет-сказку «Полевой цветок»;
1948 г. – издал сборник «Якутские песни для голоса и хора с сопровождением фортепиано».

М.Н. Жирковым  созданы также 5 симфонических произведений, сюита для фортепиано из 10 частей, марш для симфонического оркестра, инструментальные произведения, кантаты, квартеты, театрализованный концерт «Ысыах», 35 песен для хора. Он автор песен на слова якутских поэтов, записывал и обрабатывал якутские народные песни. Автор монографии о якутском национальном оркестре.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Умер 17 апреля 1951 года. Имя М.Н. Жиркова присвоено Якутскому музыкальному училищу.
На выставке представлены награды и документы, ноты и рукописи, копии фотографий и личные вещи М.Н. Жиркова из фондов Вилюйского краеведческого музея им. П.Х. Староватова, а также представлены работы учащихся Вилюйской детской художественной школы, написанные по мотивам произведений М.Н. Жиркова.

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Источник: Пресс-служба музея им. Е. Ярославского
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