Выставка брутальных полотен Дьулустана Бойтунова

28 апреля 2017 года в 16.00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает Вас на торжественное открытие персональной выставки «САЛГЫҢҢА САЙБЫТ САНААЛАР» художника-графика, живописца, члена Союза художников России Дьулустаана Афанасьевича БОЙТУНОВА. Мероприятие состоится в Выставочном зале НХМ РС (Я), по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 12, 2 этаж (здание Комдрагметалл).

Дьулустаан Бойтунов – один из ярких представителей современного изобразительного искусства Якутии, выпускник Якутского художественного училища им. П. П. Романова (1985, мастерская Л. Д. Слепцовой) факультета живописи Красноярского художественного института (1994, мастерская профессора А.М.Знака), творческих мастерских Российской академии художеств (г. Красноярск, 2001).

В 1990-х Дь. Бойтунов стал более известен широкому зрителю лиричными пейзажами и созерцательными натюрмортами («Декабрьский день». 1999; «Зимний вечер». 1999; «Лунная ночь в табуне». 2000; «Июньский вечер». 2000; «Натюрморт с кувшином». 2000 и др.) В конце 1990-х в его творчестве определяется основная линия, связанная с осмыслением этнонациональной традиции. Немаловажное значение в этом имела одна из первых крупных работ автора – иллюстрирование исторического романа «По велению Чингисхана» («Чыныс Хаан ыйаа5ынан») Н. Лугинова (2001).

Его живопись графична, цвет здесь средство обозначения интересующей материи — колесо, камни-обо, пролетевшая птица. Художник один из немногих кто многие годы иллюстрирует эпическое наследие народов Севера. В живописных произведениях автора 2010-х гг. очевидно влияние эстетики восточного искусства, например во взаимодействиях на плоскости пустого и заполненного, намеренная и порой подчеркнутая асимметрия, утверждение роли плоскости. Произведения, созданные в последние годы, продолжают основные творческие направления: анималистический жанр — излюбленные динамические изображения лошадей в графике, живописи; выразителен групповой портрет матери художника с братьями, вернувшимися с войны.

В экспозиции будет представлена новая серия иллюстраций по роману И.Иванова «Чуумпу Бүлүү», иллюстрации к продолжению романа Н. Лугинова «Великие хунны» и эскизная графика. Дь. Бойтунов продолжает экспериментировать с техниками, с живописной поверхностью, уделяет пристальное внимание композициям работ. Яркая индивидуальность и мастерство Дьулустана Бойтунова, диапазон его творческих устремлений кроме графики и живописи, художник создает известные многим ледовые скульптуры, ювелирные изделия, несомненно, выделяют его и привлекают к его творчеству пристальное внимание широкого зрителя и специалистов.

Выставка будет работать для всех посетителей со 2 по 19 мая 2017 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 12, 2 этаж (здание Комдрагметалл).

Справки по тел.: 33-52-79