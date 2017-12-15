Высший пилотаж мастеров искусств Якутии

Надо было видеть корзину цветов от правительства Москвы якутским мастерам искусств, которые дали потрясающий концерт в Российском академическом молодежном театре, что в самом центре театральной Москвы. Он смотрит на Большой и на Малый театры, и это с него, по идее, должен начинаться театр в жизни каждого юного гражданина. по крайней мере, так было задумано изначально.

А раз так — здесь все самое лучшее, отечественное и классическое. Вот потому на этой блестящей сцене оказались великолепные мастера искусств Якутии, в который раз покорившие искушенную столичную публику и мастерством, и искренностью. Зал на семьсот с лишним мест оказался явно мал, поток желающих пришлось ограничивать.

Тон концерту «Тойук и песнь тебе, моя Москва!» сразу задал струнный ансамбль, «Arco ARTika», погрузив зал в мистику якутского композитора Кирилла Герасимова и художника Тимофея Степанова, который рисовал, в основном, олонхо, перенося своих зрителей в необыкновенную атмосферу якутских мифов. А в них — бурлящая жизнь трех миров — верхнего, срединного и нижнего, стремительные богатыри, которые отважно борются со злыми абаасы (нечистой силой). А еще в них — прекрасный и светлый ысыах — радостный праздник лета, осиянный людским счастьем, окропленный белым кумысом.

От московского правительства культурную часть Дней Якутии открыл руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, от якутского – председатель правительства республики Евгений Чекин, вручившие профессору Гнесинки Вере Носиной юбилейный знак, который, как сказано, «символизирует неразрывную связь народа саха с судьбой отечества». Вера Борисовна призналась, что «большую часть сердца отдала Якутии» — конечно, ей лично известен высший пилотаж воспитанниц якутской Высшей школы музыки, которые не раз становились лауреатами престижных музыкальных конкурсов.

Вот и в этот раз высший пилотаж снова продемонстрировал ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии» под управлением Станислава Афанасенко и Ларисы Габышевой, зародившийся на свет в недрах Высшей школы музыки и покоривший около 30 стран Америки, Европы и Азии.

Виталий Сучков, между прочим, заметил, что Дни Якутии словно бы шли весь год, а теперь завершают этот год, проведенный правительством Москвы с Якутией вместе. А началось все весной, когда на территории Москвы в честь 385-летнего юбилея вхождения Якутии в состав Российского государства было высажено 385 деревьев и кустарников.

Эти Дни, он уверен, дадут толчок к развитию «наших прекрасных отношений».

Словно тому в подтверждение министр культуры и духовного развития Якутии Владимир Тихонов наградил юбилейным знаком замминистра культуры России Александра Журавского, как сказано, за «постоянную поддержку театров республики».

А театры в Якутии любят… Один только Национальный театр танца имени олонхосута Сергея Зверева чего стоит, и в этот раз артисты этого замечательного творческого коллектива и гостей встречали, и на сцене показали чудесный танец с чоронами.

Произошло любопытное событие, когда исполнитель тойука Александр Дьячковский-Саарын, продемонстрировавший традиционное якутское пение кылысах, провозгласил под конец: «Уруй, тускул! Уруй, мичил!» зал вдруг дружно, будто это было отрепетировано, громыхнул в ответ: «Уруй!»

Ну а когда вышел ансамбль хомусистов «Айархан» — неподражаемое трио под руководством Альбины Дегтяревой, — неискушенный зритель был, не побоюсь этого слова, несколько обескуражен. Даже шокирован: как такое может быть? Вой волка сменяет кукушка, а тут же и уханье совы, и энергичный топот копыт, и завывание ветра, и биение пульса — в одном флаконе, и это все на хомусе? Нет, не все на хомусе. На хомусе плюс голос и открытое сердце. Только «супер» и только «вот это да».

А дальше звучала музыка Римского-Корсакова, Верди, Пуччини, якутских композиторов Марка Жиркова, Захара Винокурова и Юрия Степанова, и зрительское «браво» не раз завершало выступление Государственного симфонического оркестра филармонии Якутии, дирижеров Павла Васьковского и Натальи Базалевой, а с ними и великолепных оперных певцов Николая Попова, Юрия Баишева, Натальи Шахурдиной, Григория Петрова, Марины Силиной. Кто бы мог подумать, что можно сочинить прекрасные композиции — посвящение первому президенту Якутии Михаилу Николаеву, и они станут отличным украшением концерта.

Жизнь на Севере тяжела, но жители Якутии создали себе чудесную сказку, — такое создается впечатление под красивые, словно сотканные из якутского заснеженного воздуха музыкальные фантазии Юрия Степанова.Наверное, больше всех оваций снискали глубокое, мощное меццо Людмилы Кузьминой, красивый баритональный тембр Григория Чернецова, молодого талантливого исполнителя, который служит в Мариинке, и виртуозное владение балалайкой Дмитрия Швецова. Впрочем, больше всего аплодировали… всем, — когда солисты оперы стали хором исполнять под занавес «Подмосковные вечера». Публика едва ли не рыдала. Аплодировали долго и стоя, и эта симпатия была взаимной. Артистам несли цветы. И Вера Борисовна, профессор Гнесинки, тоже подарила свой букет.

Он достался Людмиле Кузьминой — в знак признательности за мастерство.

Ну и огромная корзина цветов — от москвичей, а другая — от якутян. Чтобы радовать друг друга. Всегда.