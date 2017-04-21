Высшая школа музыки провела конференцию о творчестве якутского композитора

21 апреля в Высшей школе музыки открылась Всероссийская научно – практическая конференция “Личность в искусстве: от истоков к современности”, посвященная 125- летию со дня рождения основоположника якутского музыкального искусства и образования М.Н. Жиркова.

Конференцию открыло пленарное заседание, на котором выступили ректор Высшей школы музыки РС (Я) Вера НИКИФОРОВА, заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Марина СИЛИНА, глава Вилюйского района Сергей ВИНОКУРОВ, специалист отдела развития профессионального искусства и кино Татьяна ПАВЛОВА — БОРИСОВА.

Вера Никифорова отметила: “Музыка Марка Николаевича Жиркова — высшее проявление человеческого духа. Труды, которые Марк Жирков вложил в развитие музыкального искусства, творчества, музыкального образования, музыкального театра – это начало начал для республиканской профессиональной, композиторской культуры”.