Высшая школа музыки приглашает в Летнюю творческую школу

13 августа 2018 года в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) стартует второй сезон Летней творческой школы для одаренных детей, для обучающихся общеобразовательных школ республики. По итогам творческой школы 21, 22, 23 августа пройдут прослушивания детей для поступления в Высшую школу музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А.Босикова.

Для участия в школе приглашаются учащиеся ДШИ и ДМШ, а также обучающиеся средних общеобразовательных школ республики от 9 до 18 лет.

Направления обучения:

— Фортепиано

— Струнные инструменты (скрипка, виолончель)

— Духовые инструменты (деревянные и медные инструменты)

— Академическое пение

— Хоровое пение

В программу школы входят: занятия с ведущими профессорами, педагогами Высшей школы музыки РС (Я), Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова.

Во время работы Школы юным дарованиям будет предоставлена возможность выступать в концертных программах, получить индивидуальные консультации и рекомендации, побывать на экскурсиях, будут организованы творческие встречи, увлекательные уроки и мастер-классы с ведущими преподавателями, деятелями культуры и искусства, профессорами Высшей школы музыки РС(Я).

Для обучающихся будут проводиться занятия по основным направлениям, включая занятия по занимательному сольфеджио, слушание музыки, лекции – беседы о музыке, спортивные игры и занятия по изобразительному искусству.

Подробная информация на сайте Высшей школы музыки РС (Я) vschoolmus.ru в разделе «Проекты»