Высшая школа музыки приглашает на концерт!

В 2018 году Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова отмечает свой 25-летний юбилей.

23 декабря на сцене Детской школы искусств №1 состоится большой Концерт – открытие юбилейного года, посвященный 90 – летию первого ректора В.А. Босикова и 20 – летию симфонического оркестра!

В этот вечер в сопровождении симфонического оркестра Высшей школы музыки, под руководством дирижера Павла Васьковского, будет солировать пианист из Парагвая Suk Woo Lee.

Билеты можно приобрести на сайте Высшей школы музыки vschoolmus.ru и у распространителей.

Справки по тел.: 316-001, 316-005

23 декабря, 17-00, Детская школа искусств №1

Возраст: 6+