Высшая школа музыки объявляет набор!

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. Босикова» объявляет о начале набора обучающихся на 2017-2018 учебный год на образовательные программы в области музыкального искусства по видам: «Фортепиано»; «Оркестровые струнные инструменты»; «Оркестровые духовые и ударные инструменты». При себе иметь документы: Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копию); Амбулаторную карту из поликлиники или участковой больницы; Сертификат о профилактических прививках; СНИЛС (копию); Медицинский полис (копию). Заявление установленного образца заполняется в приемной комиссии. Набор производится: в 1 класс;

в 5 класс;

переводом из ДМШ, ДШИ в иные классы, начиная со 2 класса. Даты проведения вступительных творческих испытаний (прослушивания): 5, 6, 7 июня 2017 г. Время: 09.00 — 17.00, перерыв на обед: 13.00 — 14.00 Адрес: г. Якутск, ш. Покровское, 16 км, д. 2 Конт. тел. 89142294454, 89241764787 (Сорошева Саргылана Викторовна) Подробная информация на сайте Высшей школы музыки vschoolmus.ru comments powered by HyperComments Источник: Пресс центр Высшей школы музыки РС (Я).

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