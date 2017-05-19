Высшая школа музыки объявляет набор!

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. Босикова» объявляет о начале набора обучающихся на 2017-2018 учебный год на образовательные программы в области музыкального искусства по видам:
«Фортепиано»;
«Оркестровые струнные инструменты»;
«Оркестровые духовые и ударные инструменты».
При себе иметь документы:
Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копию);
Амбулаторную карту из поликлиники или участковой больницы;
Сертификат о профилактических прививках;
СНИЛС (копию);
Медицинский полис (копию).
Заявление установленного образца заполняется в приемной комиссии.
Набор производится:
- в 1 класс;
- в 5 класс;
- переводом из ДМШ, ДШИ в иные классы, начиная со 2 класса.
Даты проведения вступительных творческих испытаний (прослушивания):
5, 6, 7 июня 2017 г.
Время: 09.00 — 17.00, перерыв на обед: 13.00 — 14.00
Адрес: г. Якутск, ш. Покровское, 16 км, д. 2
Конт. тел. 89142294454, 89241764787 (Сорошева Саргылана Викторовна)
Подробная информация на сайте Высшей школы музыки vschoolmus.ru
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