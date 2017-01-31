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31 января 2017, 14:51
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Высокотехнологичная медицинская помощь может быть оказана и в Якутске

За окном уже стемнело, когда гости наших детских хирургов закончили операции и смогли поговорить о том, как прошел день.

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию Национального центра медицины, два последних дня января в Якутске проходят уникальные мастер-классы по детской и бариатрической хирургии с участием главного эксперта по детской хирургии Росздравнадзора России, научного руководителя детской хирургии Центральной кремлевской больницы Управления делами президента РФ, заслуженного изобретателя России, д.м.н., профессора Игоря КИРГИЗОВА и д.м.н., профессора, руководителя Центра хирургической гастроэнтерологии Дорожной клинической больницы города Новосибирска Владимира АНИЩЕНКО. На мастер-классах профессоров присутствуют детские хирурги Национального центра, хирурги и операционные сестры центральных районных больниц.

Профессор КИРГИЗОВ в Якутске уже третий раз и после каждого его приезда в детской хирургии непременно появляются какие-то новации. Мастер-классы по колоэзофагопластике и новым методам наложения гастростомы, которые он проводит в этот раз, профессор называет наставничеством. И действительно это даже не мастер-классы, когда один делает операцию, а остальные наблюдают, не презентации, не показательные операции, это совместная работа, когда работаешь на равных, плечом к плечу, и профессор убежден, что это лучшая форма учебы. Профессора в эти дни проводят к тому же индивидуальные консультации, и те, для кого они проводятся, признают, что индивидуальное наставничество в хирургии очень важно.

— Игорь Витальевич прекрасно знает нашу подготовку, знает, как работают наши хирурги, — делится заместитель генерального директора Республиканской больницы №1-Национального центра медицины Валентина САВВИНА. Нам нравится, что каждый раз он привозит с собой представителей крупных фирм, которые обеспечивают операционные современной аппаратурой.

Я спрашиваю Валентину Алексеевну об операциях, проведенных профессором КИРГИЗОВЫМ.
— Сегодня сделана колоэзофагопластика годовалому ребенку, — говорит она. — Девочка родилась без пищевода, Такие операции мы делаем (лет десять назад мы внедряли эту операцию вместе с Михаилом Егоровичем ОХЛОПКОВЫМ (нынешним министром здравоохранения республики (прим. автора), когда он работал здесь заведующим отделением, но поскольку у девочки осложненный анамнез, мы хотели, чтобы ее оперировал профессор. И вот сегодня Игорь Витальевич вместе с нашими хирургами провел ребенку трансплантацию пищевода. Завтра предстоит еще одна операция. Ребенок тоже осложненный, мальчик родился не только без ануса, а еще и без прямой кишки, ему уже 15 лет, он уже оперировался ранее, и вот предстоит еще одна операция. Этого порока развития у нас очень много, в год рождается 10-12 детей только у нас в Якутске. Мы попросили профессора выступить с лекцией «Ошибки и осложнения в детской хирургии по материалам Росздравнадзора РФ».

Д.м.н., профессор, руководитель центра хирургической гастроэнтерологии Дорожной клинической больницы города Новосибирска Владимир АНИЩЕНКО провел в Национальном центре медицины в эти дни мастер-класс по бариатрической хирургии с прямой трансляцией из операционной.
— Это новое направление, — говорит Валентина Алексеевна о бариатрической хирургии. – Тем более что выполняется она лапароскопическим методом. Мы будем развивать и применять это направление у себя.

После мастер-класса был проведен Круглый стол «Актуальные вопросы бариатрической хирургии». Модератором Круглого стола выступил заведующий кафедрой госпитальной хирургии Мединститута СВФУ д.м.н., профессор Александр ТОБОХОВ. Участие приняли главный хирург Минздрава республики к.м.н. Алексей СИДОРОВ, директор Медицинского института СВФУ к.м.н. Николай ГОГОЛЕВ, директор Клинического центра РБ № 1 – НЦМ к.м.н. Альберт ВАСИЛЬЕВ, заведующие хирургическими отделениями, хирурги, ординаторы, операционные сестры и студенты-медики.

Участники Круглого стола имели возможность ознакомиться с выставкой инновационных хирургических инструментов, сшивающих аппаратов и расходных материалов
— В постдипломном образовании врачей много значит, когда кто-то с достаточно большим опытом в какой-то проблеме, показывает, как ее решать и более того — делится своим опытом.

На это мероприятие обычно приезжают все, кто свободен. Сегодня я провел мастер-класс по хирургии ожирения и очень хорошо, если в этом грамотном коллективе эта работа станет рутинной, — говорит Владимир АНИЩЕНКО. — Я здесь второй раз и надо сказать, получаю искреннее удовольствие от того, что оказался в такой великолепной больнице. Здесь создана великолепнейшая структура, от которой испытываешь истинное удовольствие. Радует большое количество молодых докторов, интересов и более того -разноплановость, обширность той хирургии, которая здесь есть. Радует, как это прекрасное современное здание эксплуатируется и то, какие здесь работают люди.

— Значение подобных сегодняшним мастер-классов огромно. Это миниинвазивные и высокотехнологичные операции, и мы привозим сюда людей с большим опытом, которые умеют это делать. Несомненно, это бесценный опыт, и не только для нас, врачей, но и в первую очередь для наших пациентов. Ту высокотехнологичную помощь, которую люди раньше получали, только выезжая в центр, сейчас мы можем оказывать здесь, на месте. И это хорошо. Последняя задача, которую поставили перед нами и министр здравоохранения и глава республики – чтобы наши пациенты получали высокотехнологичную медицинскую помощь здесь, на месте, чтобы как можно меньше выезжали на лечение за пределы республики, — резюмирует Альберт ВАСИЛЬЕВ.
— И для этого здесь все есть, — добавляет профессор КИРГИЗОВ.

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Источник: Зоя Игнатьева.
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