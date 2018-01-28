Высококультурная отставка из мэрии

В новой команде в сфере СМИ и общественных связей мэрии Якутска уже последовала первая отставка.



Напомним, что во второй половине декабре началась смена команды столичной мэрии в сфере СМИ и общественных связей. Руководителем Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям была назначена Туйара КОНСТАНТИНОВА. Она ряд лет проработала в команде Айсена НИКОЛАЕВА, сначала руководителем пресс-службы ЯРО ВПП «Единая Россия», затем руководителем Службы информации и контроля мэрии Якутска. Недолго проработав в «Сахамедиа», Туяра вернулась в мэрию Якутска в новом качестве.

И начала формировать собственную команду. Первым ее кадровым решением стал известный журналист Иван СЕРГИН, которому было доверено руководить отделом внешних связей в Департаменте, возглавляемом Туярой Констиановой. Ранее Сергин возглавлял издания «Эхо столицы», «Коммерческий вестник», занимал должность заместителя руководителя Управления пресс-службы Администрации президента и правительства РС(Я), был помощником члена Совета Федерации Вячеслава ШТЫРОВА, работал с государственным советником Андреем БОРИСОВЫМ.



Через неделю журналистам была представлена как новый пресс-секретарь мэра Якутска Галина МОЗОЛЕВСКАЯ. Ранее она работала в пресс-службе аэропорта Якутска, а до этого в ЯСИА.

В профессиональных кругах ходят слухи, что кардинально обновится и состав пресс-службы мэрии.

И вот, стало известно, что в пятницу, 26 января уволился Иван СЕРГИН, проработав всего месяц с небольшим. SakhaLife связался и с Иваном Сергиным, и с его руководителем Туярой Константиновой. Они оба подтвердили факт увольнения, но в комментариях были крайне скупы, и при этом взаимно вежливы.

Иван Сергин отметил, что он не сработался с руководителем своего Департамента. При этом, общаясь с SakhaLife не для прессы высказал мысль, которая достойна быть приведенной здесь:

«Руководство мэрии мне, кстати, показалось с такой неожиданной стороны. Раньше я видел этот процесс отдаленно. А посмотрев изнутри, самому поучаствовав в нем, понял, что там действительно работают люди, болеющие за свой город, горожан. Как бы это громко ни звучало. Они с ними на одном поле, в тесном контакте. И это меня очень порадовало. И, конечно, большая заслуга в этом рядовых работников.

Вывод этот быстрый, но думаю, правильный. Именно такие «первовзглядные» выводы и бывают верными.

Так что мэрия для меня – прошедший этап, короткий, но яркий».



Туяре Константиновой не удалось скрыть, что столь стремительное увольнение Ивана Сергина и для нее стало неожиданным. Она пожелала своему бывшему сотруднику большой удачи, добиться тех результатов, которые он для себя поставил.

По данным SakhaLife, 20 декабря у Ивана Сергина стартовал параллельный большой проект – молодежный политический портал 4polit.ru. Проект при магистратуре «политическая журналистика» под крышей СВФУ. Он горел идеей создания политклуба студентов. Подобное детище требует постоянного внимания со стороны своего создателя.

Возможно, эти проекты и муниципальная служба оказались несовместимыми… Но это только наши догадки.

Или руководители по вертикали не смогли найти общий язык.

Как бы то ни было, Иван Сергин ушел в отставку, потому что возникли непримиримые противоречия. Но и он сам, и его бывший руководитель Туяра Константинова, смогли сохранить лицо. Таким образом, увольнение Ивана Сергина из мэрии стало примером высококультурной отставки.