Высокое доверие Юрию Куприянову

С понедельника, 9 июля экс-постпред республики при президенте РФ Юрий КУПРИЯНОВ возглавил общий предвыборный штаб единороссов, идущих на выборы в Ил Тумэн, стало известно SakhaLife.
Напомним, что штаб Айсена НИКОЛАЕВА по выборам главы республики возглавляет Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, экс – зампред правительства.
Какие посты получат оба руководителя в сентябре, надо полагать, во многом будет зависеть от показателей выборов.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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