Высокое доверие Юрию Куприянову

С понедельника, 9 июля экс-постпред республики при президенте РФ Юрий КУПРИЯНОВ возглавил общий предвыборный штаб единороссов, идущих на выборы в Ил Тумэн, стало известно SakhaLife.

Напомним, что штаб Айсена НИКОЛАЕВА по выборам главы республики возглавляет Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, экс – зампред правительства.

Какие посты получат оба руководителя в сентябре, надо полагать, во многом будет зависеть от показателей выборов.