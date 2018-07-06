АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
28
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.07.2018, 11:00
Столица
Год новаторства: В Якутске экспериментируют новую технологию посева газонов
06.07.2018, 10:57
Общество
SOS
Жертвы банка «Таатта» просят поддержки у якутян
06.07.2018, 10:19
Общество
Долгожданный «Ысыах Олонхо 2018»  состоялся! 
06.07.2018, 10:18
Общество
Фотофакт
Партизан «доставил» в Намский улус символ Ысыаха Олонхо
06.07.2018, 10:12
Столица
Объявление
О временном ограничении движения транспорта по улице Жорницкого и Объездному шоссе
06.07.2018, 9:44
Столица
Анонс
Прямой разговор с Александром Саввиновым
06.07.2018, 9:40
Происшествия
Скандал
Les miserables — В Якутии юноша подозревается в краже из церкви, приютившей его
06.07.2018, 9:36
Республика
Эксклюзив
Итоги приезда Айсена Николаева: каким станет Алдан?
06.07.2018, 9:34
Спорт
«Железные кони земли Олонхо»
06.07.2018, 8:54
Культура & Образование
Эксклюзив
Высокий режиссерский пилотаж Сергея Потапова: заметки по яркой премьере в Саха театре
06.07.2018, 8:43
Происшествия
В Якутске сгорел строительный ларек на Намцырском тракте
06.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 6 июля 2018
05.07.2018, 19:03
Общество
Фотофакт
Руководство встретилось с олимпийским чемпионом Виктором Аном
05.07.2018, 18:02
Происшествия
На «Петуховке» обнаружено тело Тимура Алимова
05.07.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Как лечить солнечные ожоги
05.07.2018, 17:52
Республика
Объявление
АО «Теплоэнергия» сообщает о возобновлении работы  пунктов по работе с потребителями
05.07.2018, 17:51
Столица
АО «Теплоэнергия» объявляет акцию «Прощеные дни»
05.07.2018, 17:50
Экономика
Якутия готова к прорыву
05.07.2018, 17:50
Экономика
В кассах АО «Теплоэнергия» можно получить развернутую консультацию
05.07.2018, 17:49
Республика
В Нижнеколымском районе начинаются выплаты пострадавшим от паводка
05.07.2018, 17:41
Общество
Якутские единороссы обсудили пенсионную систему
05.07.2018, 17:37
Экономика
Энергетики ведут демонтаж недействующих линий в микрорайоне Птицефабрика
05.07.2018, 17:32
Красота & Здоровье
Убедитесь, что вы здоровы – пройдите бесплатную диспансеризацию
05.07.2018, 17:24
Экология
В Якутии охотники застрелили медведя, бродившего во дворе больничного комплекса
05.07.2018, 17:15
Политика
Экстра
Эрнст Березкин выбыл из предвыборной гонки?
05.07.2018, 16:59
Экономика
«Камелек» готовит молодоженов к важному событию
05.07.2018, 16:52
Происшествия
Тонущих подростков спасли в Якутске
05.07.2018, 16:46
Республика
Алданцы достойно выступили на культурно-спортивном фестивале в Майе
05.07.2018, 16:21
Культура & Образование
Коллекционер из Якутии обнаружил редкую фотографию Билли Кида, которая может стоить миллионы
05.07.2018, 16:14
Происшествия
Лесные пожары не угрожают населенным пунктам Якутии
05.07.2018, 16:00
Спорт
Сунтарский супермен не бросает слов на ветер
05.07.2018, 15:54
Финансы
Резонанс
Страховые выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля
05.07.2018, 15:53
Экономика
В Якутске открылась вторая автоматическая автозаправочная станция
05.07.2018, 15:47
Культура & Образование
В Москве показали документальный фильм «Генезис 2.0»
05.07.2018, 15:33
Экология
В Якутии установлены сроки сбора ягод
05.07.2018, 15:15
Культура & Образование
Национальный театр танца подведет итоги сезона
05.07.2018, 15:03
Общество
Айыллаан Винокуров: Повышение пенсионного возраста – гарантия сохранения рабочего места и дохода
05.07.2018, 15:00
Финансы
Резонанс
Алексей Стручков дал комментарий по отзыву лицензии у банка «Таатта»
05.07.2018, 14:39
Общество
В Якутии наградили столетних юбиляров
05.07.2018, 14:30
Финансы
Резонанс
Красноярский филиал банка «Таатта» не обслуживает клиентов
05.07.2018, 14:28
Спорт
Виктор Ан пообещал приехать в Якутск снова
05.07.2018, 14:25
Происшествия
Норма оксида углерода в Намцах превышена почти в два раза
05.07.2018, 14:25
Экология
В Якутске прошла экологическая акция «Чистый берег»
05.07.2018, 14:10
Спорт
Семен Зедгенизев: в 90 лет – бодрый духом, крепкий телом и здравый умом
05.07.2018, 14:07
Экономика
BASCONI: скидка на новую летнюю коллекцию!
05.07.2018, 14:00
Общество
Резонанс
В Якутии пройдут широкие общественные обсуждения изменений пенсионного законодательства
05.07.2018, 13:54
Общество
Видео
Интервью
Врио главы Якутии о «евреях Сибири»
05.07.2018, 13:49
Финансы
Резонанс
Вкладчики банка «Таатта» единовременно смогут получить до 1,4 млн рублей
05.07.2018, 12:38
Происшествия
МЧС: собирая ребенка гулять, не вешайте ключи от квартиры ему на шею
05.07.2018, 12:19
Экономика
Акция СК «Стерх» с розыгрышем призов продлена до 2019
05.07.2018, 12:15
Экономика
Создана рабочая группа по созданию Центра оценки квалификации в нефтегазовом комплексе
05.07.2018, 11:56
Экономика
«Якутскэнерго»: личный кабинет – это экономия времени и прозрачность расчетов
05.07.2018, 11:27
Общество
Некролог
7 июля Якутия простится с Юрием Готовцевым
05.07.2018, 11:17
Политика
Госдума приняла законопроект, разрешающий доступ родственников пациентов в реанимацию
05.07.2018, 10:59
Общество
В Якутске осужденные могут пройти профобучение через Центр занятости  
05.07.2018, 10:48
Столица
Актуальное интервью с Александром Саввиновым
05.07.2018, 10:30
Столица
В Якутске прошел традиционный ретро-вечер для ветеранов
05.07.2018, 10:02
Республика
В Якутии назначен новый прокурор
05.07.2018, 9:58
Политика
Выборы Ил Дархана 2018 — определились 7 кандидатов
05.07.2018, 9:27
Финансы
Экстра
У банка «Таатта» отозвана лицензия
05.07.2018, 9:08
Столица
Александр Саввинов провел совещание по судьбе 2, 4, 17 кварталов
05.07.2018, 9:06
Общество
Фотофакт
Мужчины Горного улуса построили дом для землячки
05.07.2018, 9:00
Происшествия
Самолет авиакомпании АЛРОСА совершил вынужденную посадку
05.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 5 июля 2018
05.07.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения политиков и телезвезды
04.07.2018, 23:09
Происшествия
Произошло ЧП возле переправы Мохсоголлох-Качикатцы
04.07.2018, 20:19
Финансы
Экстра
Правительство Якутии обеспокоено ситуацией с банком «Татта»
04.07.2018, 20:13
Политика
Экстра
Новый федеральный пост якутянина
04.07.2018, 18:45
Столица
Объявление
В каких кварталах Якутска сегодня и завтра отключат воду
04.07.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Жизнь без отпуска или синдром усталого менеджера
04.07.2018, 17:40
Общество
Владимир Солодов заявил о персональной ответственности членов правительства за ликвидацию последствий паводка
04.07.2018, 17:33
Экономика
«Сила Сибири» изменила маршрут под удары бубна шамана
Архив новостей
Культура & Образование
6 июля 2018, 8:54
589

Высокий режиссерский пилотаж Сергея Потапова: заметки по яркой премьере в Саха театре

Магия движения спектакля.

Волшебник сцены Сергей Потапов продемонстрировал своим новым спектаклем по произведению «Гамлет» Уильяма Шекспира важную мысль. Масскульт можно и нужно использовать для достижения эстетических задач. Всем своим творчеством он дает понять, как непросто сегодня работать в рамках классического сознания с линейными схемами причины и следствия, формы и содержания. Они настолько стерлись и стали пародийны, что единственным способом приблизиться к ним, это пойти по пути казалось бы наименьшего сопротивления. Но путь этот опасен и осилит его не всякий. В лучшем случае выйдет пародия. Но это театр и задача помимо удовольствия, здесь иная. Ему удается мыслить спектаклем, скажем больше, он становится конгениален автору произведения.

Сделаем небольшую, но важную ремарку. Оригинала произведения Шекспира не существует в полной мере. Есть, по всей видимости, целых три варианта записи трагедии на английском языке, сделанной «на коленке» во время спектакля «литературными пиратами» тех времен. Мы же довольствуемся еще тремя переводами, два из которых классические на русский язык — Лозинского и Пастернака… Поразительные открытия современного прочтения «Гамлета» в котором много нестыковок, сделаны исследователями театра. И они, вдруг, обозначились в данном спектакле Сергея Потапова.

Якутский режиссер почти всегда пользуется приемом по снятию классических культурных коннотаций, их деконструкцией и затем, новому перестроению по придуманной им структуре. Потапов приподнимает омертвевшие культурные слои на надстройках феноменов массовой культуры, давая возможность «старому» обрести новое бытие и звучание. Это уже не постмодернизм Тарантино, это нечто рельефное и более глубокое. Нельзя забывать и то, что сам Шекспир без сомнения представитель нарождающейся эпохи модерна, «построивший» свой «Глобус» в принципе на тех же приемах обыгрывания масскульта, которым в те времена были известные всем истории. Исследователи театра напоминают, что в начале XVII века в основу шекспировских трагедий брались банальные и растиражированные сюжеты, ставшие литературными комиксами тех времен.

Культурные реминисценции масскульта читаются у Потапова легко и свежо, головокружительно выстроенные по стремительной линии повествования. Они задают ритм и движение всему спектаклю. Потаповская редакция ошеломительно насыщена и экспрессивна. Все это выстраивает магию движения спектакля, прямо как того «китайского дракона», показанного в одном из действий.

Эту динамику режиссер умело задает, постепенными заходами от комедии, срывающейся в драму. Это целая последовательность таких множественных заходов, раскачивающая наше зрительское сознание. Общая динамика заходов выливается в «девятый вал», все больше и больше накатывает с ходом движения действия. Сгущаются краски, накаляется атмосфера, а потом срывается безудержным ударом, выбрасывая на гребне всю смысловую топику действия.

 

Режиссерские приемы.

Это одновременно смешно или скрывается под маской иронии. Потаповская ирония — это прием и этим приемом он умело пользуется, выбирая из культурного контекста нужные формы, как фокусник, маг сцены. Расслабить наше сознание, а потом врезать по нему, уже психологически беззащитному! Смех обезоруживает зрителя, а потом Потапов вонзает свою главную мысль, которая все ставит на свои места. Поэтому часто, смех в зрительном зале резко обрывается и зависает молчание…

В спектакле гениальные находки, выплескивающие культурные аллюры и эффекты, в совокупности создающие уникальное полотно смыслов. В спектакле «Мой друг Гамлет» таковыми стали «швейная фабрика», «видеомагнитофон», «мышь в шляпе» и многое, многое другое. Автор расставил ребусы, скрывающиеся за оболочкой феноменов масскульта. И их в спектакле множество — перекличек в нашем клиповом сознании, отнюдь не классическом.

В спектакле прозвучала оппозиция «артист в маске — личность без личины», прекрасно выраженная Романом Дорофеевым. Актерская работа потребовала напряжения, о котором мы можем только догадываться. Напомним, что спектакль создавался в экстремально короткие сроки. Режиссером была обозначена цифра — 13 дней! Браво нашим артистам! Мы присутствовали на репетициях за четыре дня до премьеры. Слова еще забывались. Профессионалы!

Напомним, что роли в самой длинной (в буквальном смысле) трагедии Шекспира исполнены заявившем о себе ярким составом. Не скроем, он часто востребован Сергеем Потаповым в Саха театре. Петр Баснаев, Жанна Ксенофонтова, Роман Дорофеев, Валентин Макаров, Иннокентий Луковцев, Айталина Лавернова, Геннадий Турантаев, Илья Портнягин, Айсен Лугинов, Алдан Готовцев.

Скольжение между сценой на сцене, между спектаклем в спектакле не только в Шекспировском замысле, но и в усиленном Потаповым способе переключения миров с помощью символических зеркал и звуковыми схемами событий компьютерного софта почти удачен.

Это без сомнения многослойный спектакль. Нужно было покинуть зону линейности и перейти к нелинейным культурным перекличкам. Это тяжелая, но креативная работа для режиссера, по ходу спектакля суметь классическую рациональность трансформировать в неклассическую. Классика звучала бы ложным пафосом…

Именно в этом спектакле Потапов вылил на нас так много культурных маячков и контекстов, что в пору в них утонуть, но мы не тонем… У него всегда есть концепт, на который они как бусины нанизываются, создавая причудливое ожерелье, которым мы любуемся без устали более двух часов.

Потапов созрел, он показал своей театральной лабораторией широкую палитру эстетических находок, обогатив собственную «сценическую библию». Спектакль наполнен отточенными приемами до предела.

Он готов… Готов к чему-то большему, о чем мы пока еще не догадываемся…

 

https://www.youtube.com/watch?v=KT0rd34KvKo&feature=youtu.be

Источник: Алексей Пудов, авторская фото и видеоподборка к данному тексту во время читки, репетиций, антракта и самого спектакля.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
03.07.2018, 1:20
Политика
Эксклюзив
Министерство вредительства предпринимательству?
04.07.2018, 23:09
Происшествия
Произошло ЧП возле переправы Мохсоголлох-Качикатцы
01.07.2018, 14:59
Политика
Резонанс
Поведение перебежчика вице-спикера рассмотрит Политсовет ЕР
01.07.2018, 13:53
Желток
Эксклюзив
Айсен Николаев объяснил, что с его рукой
03.07.2018, 18:45
Политика
Новое кадровое назначение
04.07.2018, 11:38
Колонка
Эксклюзив
Матвей Евсеев: У подножья главной мечты
04.07.2018, 20:19
Финансы
Экстра
Правительство Якутии обеспокоено ситуацией с банком «Татта»
30.06.2018, 8:01
Происшествия
В Якутске подожгли жилой дом
04.07.2018, 11:32
Политика
«В Якутии.ру» расширяет работу с кандидатами
04.07.2018, 2:17
Желток
Фотофакт
Великолепная Алевтина Эверстова на фотосессии от Галы Борзовой
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Республика
06.07.2018

Итоги приезда Айсена Николаева: каким станет Алдан?

Столица
05.07.2018

АО «Теплоэнергия» объявляет акцию «Прощеные дни»

Экономика
05.07.2018

В кассах АО «Теплоэнергия» можно получить развернутую консультацию

Экстра
Политика
05.07.2018

Эрнст Березкин выбыл из предвыборной гонки?

Экономика
05.07.2018

«Камелек» готовит молодоженов к важному событию

Происшествия
05.07.2018

Тонущих подростков спасли в Якутске

Экономика
05.07.2018

В Якутске открылась вторая автоматическая автозаправочная станция

Культура & Образование
05.07.2018

В Москве показали документальный фильм «Генезис 2.0»