Высокий режиссерский пилотаж Сергея Потапова: заметки по яркой премьере в Саха театре

Магия движения спектакля.

Волшебник сцены Сергей Потапов продемонстрировал своим новым спектаклем по произведению «Гамлет» Уильяма Шекспира важную мысль. Масскульт можно и нужно использовать для достижения эстетических задач. Всем своим творчеством он дает понять, как непросто сегодня работать в рамках классического сознания с линейными схемами причины и следствия, формы и содержания. Они настолько стерлись и стали пародийны, что единственным способом приблизиться к ним, это пойти по пути казалось бы наименьшего сопротивления. Но путь этот опасен и осилит его не всякий. В лучшем случае выйдет пародия. Но это театр и задача помимо удовольствия, здесь иная. Ему удается мыслить спектаклем, скажем больше, он становится конгениален автору произведения.

Сделаем небольшую, но важную ремарку. Оригинала произведения Шекспира не существует в полной мере. Есть, по всей видимости, целых три варианта записи трагедии на английском языке, сделанной «на коленке» во время спектакля «литературными пиратами» тех времен. Мы же довольствуемся еще тремя переводами, два из которых классические на русский язык — Лозинского и Пастернака… Поразительные открытия современного прочтения «Гамлета» в котором много нестыковок, сделаны исследователями театра. И они, вдруг, обозначились в данном спектакле Сергея Потапова.

Якутский режиссер почти всегда пользуется приемом по снятию классических культурных коннотаций, их деконструкцией и затем, новому перестроению по придуманной им структуре. Потапов приподнимает омертвевшие культурные слои на надстройках феноменов массовой культуры, давая возможность «старому» обрести новое бытие и звучание. Это уже не постмодернизм Тарантино, это нечто рельефное и более глубокое. Нельзя забывать и то, что сам Шекспир без сомнения представитель нарождающейся эпохи модерна, «построивший» свой «Глобус» в принципе на тех же приемах обыгрывания масскульта, которым в те времена были известные всем истории. Исследователи театра напоминают, что в начале XVII века в основу шекспировских трагедий брались банальные и растиражированные сюжеты, ставшие литературными комиксами тех времен.

Культурные реминисценции масскульта читаются у Потапова легко и свежо, головокружительно выстроенные по стремительной линии повествования. Они задают ритм и движение всему спектаклю. Потаповская редакция ошеломительно насыщена и экспрессивна. Все это выстраивает магию движения спектакля, прямо как того «китайского дракона», показанного в одном из действий.

Эту динамику режиссер умело задает, постепенными заходами от комедии, срывающейся в драму. Это целая последовательность таких множественных заходов, раскачивающая наше зрительское сознание. Общая динамика заходов выливается в «девятый вал», все больше и больше накатывает с ходом движения действия. Сгущаются краски, накаляется атмосфера, а потом срывается безудержным ударом, выбрасывая на гребне всю смысловую топику действия.

Режиссерские приемы.

Это одновременно смешно или скрывается под маской иронии. Потаповская ирония — это прием и этим приемом он умело пользуется, выбирая из культурного контекста нужные формы, как фокусник, маг сцены. Расслабить наше сознание, а потом врезать по нему, уже психологически беззащитному! Смех обезоруживает зрителя, а потом Потапов вонзает свою главную мысль, которая все ставит на свои места. Поэтому часто, смех в зрительном зале резко обрывается и зависает молчание…

В спектакле гениальные находки, выплескивающие культурные аллюры и эффекты, в совокупности создающие уникальное полотно смыслов. В спектакле «Мой друг Гамлет» таковыми стали «швейная фабрика», «видеомагнитофон», «мышь в шляпе» и многое, многое другое. Автор расставил ребусы, скрывающиеся за оболочкой феноменов масскульта. И их в спектакле множество — перекличек в нашем клиповом сознании, отнюдь не классическом.

В спектакле прозвучала оппозиция «артист в маске — личность без личины», прекрасно выраженная Романом Дорофеевым. Актерская работа потребовала напряжения, о котором мы можем только догадываться. Напомним, что спектакль создавался в экстремально короткие сроки. Режиссером была обозначена цифра — 13 дней! Браво нашим артистам! Мы присутствовали на репетициях за четыре дня до премьеры. Слова еще забывались. Профессионалы!

Напомним, что роли в самой длинной (в буквальном смысле) трагедии Шекспира исполнены заявившем о себе ярким составом. Не скроем, он часто востребован Сергеем Потаповым в Саха театре. Петр Баснаев, Жанна Ксенофонтова, Роман Дорофеев, Валентин Макаров, Иннокентий Луковцев, Айталина Лавернова, Геннадий Турантаев, Илья Портнягин, Айсен Лугинов, Алдан Готовцев.

Скольжение между сценой на сцене, между спектаклем в спектакле не только в Шекспировском замысле, но и в усиленном Потаповым способе переключения миров с помощью символических зеркал и звуковыми схемами событий компьютерного софта почти удачен.

Это без сомнения многослойный спектакль. Нужно было покинуть зону линейности и перейти к нелинейным культурным перекличкам. Это тяжелая, но креативная работа для режиссера, по ходу спектакля суметь классическую рациональность трансформировать в неклассическую. Классика звучала бы ложным пафосом…

Именно в этом спектакле Потапов вылил на нас так много культурных маячков и контекстов, что в пору в них утонуть, но мы не тонем… У него всегда есть концепт, на который они как бусины нанизываются, создавая причудливое ожерелье, которым мы любуемся без устали более двух часов.

Потапов созрел, он показал своей театральной лабораторией широкую палитру эстетических находок, обогатив собственную «сценическую библию». Спектакль наполнен отточенными приемами до предела.

Он готов… Готов к чему-то большему, о чем мы пока еще не догадываемся…

https://www.youtube.com/watch?v=KT0rd34KvKo&feature=youtu.be