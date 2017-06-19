Высокий IV класс пожарной опасности лесов на территории 3-х районов

По прогнозу пожароопасности лесов по данным ФГБУ «ЯУГМС»: 20 июня 2017 года на территории Намского района и ГО «г. Якутск» ожидается установление высокого IV класса пожарной опасности леса, на территории Томпонского района сохранится высокий IV класс пожарной опасности леса.

Прогноз развития обстановки

Учитывая прохождение лесопожарного сезона, температурный режим, дефицит осадков, порывы ветра существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров на территории Намского, Томпонского районов и ГО «г.Якутск»

Существует вероятность перехода огня от лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики, расположенных вблизи лесных массивов, возникновения аварий на объектах энергетики в вышеуказанных районах, в случае повреждения опор ЛЭП.

Диспетчерам ЕДДС:

— довести информацию до глав МР, диспетчерских служб района;

— организация регулярного информирования и оповещения населения и заинтересованных организаций об обстановке, уровне угроз возникновения ЧС и мерах по их снижению; о местонахождении ПВР, маршрутах эвакуации, местах сбора;

— проводить разъяснительную работу с населением через СМИ о складывающейся лесопожарной обстановке, обеспечить доведение информации о действующих лесных пожарах и термических аномалиях, приближенных к населенным пунктам, задымленности и превышению ПДК в атмосферном воздухе, мерах защиты(В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

— разводить костры, бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

— выжигать траву;

— оставлять бутылки и осколки стекла – они могут стать причиной пожара.

Уважаемые жители и гости республики, помните: лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.);

— определить способы доведения информации до населения (ТВ, радио, печатные СМИ, информагентства) по обстановке с лесными пожарами на территории района;

— организовать оповещение и информирование населения района о складывающейся лесопожарной обстановке, обеспечить доведение информации о действующих лесных пожарах и термических аномалиях, приближенных к населенным пунктам, задымленности и превышению ПДК в атмосферном воздухе, мерах защиты:

— адресно организовать информирование граждан с заболеванием дыхательных путей.

— обеспечить работу пунктов выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания (при необходимости оформить заявку на СИЗОД в Государственном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я));

Информацию о проведенных мероприятиях прошу предоставить через ЕДДС МО в оперативно-дежурную смену ЦУКС по факсу: 8 (4112) 42-11-10, 42-49-97 и на эл. адрес: ms.oksion@mail.ru.