Высказать слова благодарности — просто!

Уважаемые жители Якутии!

Вам предоставляется уникальная возможность стать участником акции «За счастье жить благодарю!» с 1 по 31 мая 2017 года вы можете направить слова благодарности медицинскому работнику на специальной открытке акции установленного образца в адрес медицинских организаций, через почтовую сеть. Участником может стать любой гражданин Российской Федерации. Вы можете подойти в отделение почтовой связи УФПС РС (Я) , где вам на бесплатной основе выдадут открытку со словами благодарности медицинскому работнику.

Нужно будет заполнить открытку, вписать ФИО медицинского работника и наименование медицинского учреждения. Медицинское учреждение может находиться как на территории РС (Я), так и за ее пределами.

Подведение итогов акции состоится 10.06.2017 г.