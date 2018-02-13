Вышли в свет книги об охоте

14 февраля в 15.00 в Историческом зале Национального музея РС(Я) состоится презентация книг известного журналиста, писателя Георгия Васильева-Мандар «Булчут саха хара5ынан» и «Охота хорошо, а природа лучше».

Обе книги рассказывают интересные факты об охоте и охотниках, случаи, произошедшие с ними во время охоты.

По словам самого автора, эти книги не написаны специально на тему экологии.

«Это не заказные издания, это сборники статей, рассказов, сказок, которые в разные годы были опубликованы в республиканских газетах и журналах», — отметил Мандар.

Книги изданы в рамках Года экологии в РФ и рассчитаны на широкий круг читателей. Приглашаем всех желающих на презентацию данных книг.