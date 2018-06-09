Вышла мобильная игра от якутских разработчиков

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Якутская команда разработчиков при поддержке АО «Венчурная компании «Якутии» выпустила в релиз масштабный игровой проект в жанре «поиск предметов» «Антиквария: Тайна лунного кролика». Мобильная версия уже доступна для Android и iOS устройств почти в 100 странах по всему миру, включая США и Канаду.
Игроков ожидает увлекательная история охотника за антиквариатом, более 62 игровых сцен, множество коллекционных предметов для поиска (более 800 раритетов), уникальная атмосфера и различные мини-игры.
Игру можно скачать:
Для IOS устройств:
https://itunes.apple.com/app/antiquaria-hidden-object/id1377593300
Для Android устройств: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myantiquaria.ho.android
Источник: Василий ЕФИМОВ.