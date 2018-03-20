Вышла книга об истории мировой музыкальной культуры

АГИКИ издал учебное пособие профессора Шейкина Ю.И «История мировой музыкальной культуры от древних времен до ХVI века н.э.»

Арктический институт культуры и искусств выпустил учебное пособие доктора искусствоведения, профессора Шейкина Юрия Ильича «История мировой музыкальной культуры от древних времен до ХVI века н.э.». Издание явилось результатом многолетней преподавательской и научно-исследовательской деятельности заведующего кафедрой искусствоведения АГИКИ Шейкина Ю.И. в области истории музыки.

Автор в данном учебном пособии, предназначенном для студентов музыкантов и любителей музыки, отражает принципиально новый методологический подход к пониманию мировой музыкальной культуры от древних времен до ХVI века н.э., так как именно этот период недостаточно освещен в учебной литературе по истории музыки. Ю.И. Шейкин предлагает студентам применить комплексный, искусствоведческий подход в изучении истории музыки, научившись понимать и интерпретировать музыкально-исторический материал, содержащийся не только в нотных и аудиовизуальных источниках, но и в изображениях на петроглифах, барельефах и памятниках древности. Ценным источником по музыкальным культурам древности являются также и сведения, изложенные в мифах, летописях и древних трактатах. Структура учебного пособия (изложение темы, список литературы, перечень нотного материала и дискографии, комплекс вопросов по пройденной теме) предназначена помочь самообучению студентов и бакалавров вузов культуры и искусства.

Один из рецензентов данного учебного пособия, доктор искусствоведения, профессор Алексеева Г.В. следующим образом характеризует это издание: «Учебное пособие насыщено терминами, наполнено историческими фактами, содержит вопросы для студентов, указания на необходимую нотографию, дискографию, научно-исследовательскую и учебную литературу. Замахнувшись на такой мощный обзор развития мировой музыкальной культуры, Юрий Ильич Шейкин впервые добивается столь глубинного охвата древних музыкальных культур. Подобного рода труды связаны в музыковедении с именами Р.И. Грубера и хрестоматией Е. Шеринга. Юрию Ильичу удается внести в пособие значительный объем нового музыковедческого знания, обеспечить студентов музыкальными реставрациями древней исполнительской культуры, что выводит пособие на уровень крупных учебных изданий ХХI в. в России….».

Шейкин Ю.И. История мировой музыкальной культуры от древних времен до ХVI века н.э.: учебное пособие для студентов / Ю.И. Шейкин; М-во образования и науки Рос. Федерации ; Арк. гос. ин-т культуры и искусств ; [науч. ред. О.Э. Добжанская]. – Якутск : АГИКИ, 2017. – 400 с.; илл.