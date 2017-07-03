Вышла азбука для потребителей ЖКХ

Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с Минстроем России, федеральным образовательным проектом «Школа грамотного потребителя» и НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» выпустили учебник для потребителей жилищно-коммунальных услуг, в котором доступно разъясняются актуальные отраслевые темы.

Как отмечают создатели учебника, «Азбука для потребителей услуг ЖКХ» подготовлена в целях повышения грамотности собственников жилья, а также для формирования ответственного отношения к общему имуществу в многоквартирных домах.

Учебный материал содержит детальный разбор жилищного законодательства по таким вопросам, как состав общего имущества в многоквартирном доме, его содержание и текущий ремонт; проведение общего собрания собственников жилья; предоставление коммунальных услуг; организация и проведение капитального ремонта и т.д.

«Азбука для потребителей услуг ЖКХ» будет полезна для тех собственников жилья, которые хотят улучшить свои знания по управлению общим имуществом в многоквартирном доме: поможет стать грамотным заказчиком жилищных услуг, рационально использовать коммунальные услуги, а также осуществлять энергосервисные мероприятия в своем многоквартирном доме.