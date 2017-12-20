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Выручка растет: итоговая пресс-конференция АО «Железные дороги Якутии»

Сегодня состоялась пресс-конференция АО «Железные дороги Якутии» по итогам деятельности за 2017 год. В ней приняли участие: генеральный директор АО «ЖДЯ» Василий ШИМОХИН, министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен ВИНОКУРОВ и заместитель гендиректора АО «ЖДЯ» Денис СЫЧУГОВ.

В начале конференции министр Семен ВИНОКУРОВ обрисовал ключевые факторы финансово-хозяйственной деятельности компании за этот год:

Объем перевозок и грузооборот по сравнению с 2016 годом  увеличился. Увеличилась также и общая выручка компании.

По продовольственным грузам в 2017 году ожидается небольшое снижение. Главным образом за счет организации перевозки продовольственных грузов контейнерными отправками.

Ключевыми моментами будущего года станут: введение единого тарифа при перевозке грузов с участием структур «РЖД» и «ЖДЯ» (в убыток «ЖДЯ» работать не будет), а также расторжение договора подряда с ЗАО «Инжтрансстрой» и соответственно большая вероятность ввести в постоянную эксплуатацию  линию «Томмот – Нижний-Бестях».

Затем слово взял гендиректор «Железных дорог Якутии» Василий ШИМОХИН. Он особый акцент сделал на следующем:

«Компания помимо работ связанных с объемом перевозок ведет большую работу связанную еще с внедрением новых передовых технологий. В этом году (год Экологии) мы перевели четыре разъезда и станций с дизельного топлива на сжиженный-природный газ.

Совместно с предприятием «СахаМетан» на станции «Нижний Бестях» в прошлом году был запущен завод по сжижению природного газа. С 2016 на 2017 гг. мы пробно проработали одну станцию. Эта станция «Чульбасс». Была решена полностью комплексная задача сжижения природного газа на заводе «СахаМетана», доставка его до потребителей, хранение его на местах потребления и производство электроэнергии и тепла для нужд разъездов и станций. Это дает существенную экономию – порядка 40% от стоимости производства электроэнергии и тепла, если бы мы работали традиционно на дизельном генераторе.    

Кроме того, в 2017 году практически мы закончили перемодернизацию и увеличение парка тепловозов под объем 6-8 млн. тонн, которые ожидаются под «Колмар».  Для этих видов компания «ЖДЯ» модернизировала необходимое количество тепловозов под эти объемы. То есть мы готовы к объему перевозок и до 1,5 млн. запуском участка «Томмот – Нижний-Бестях» и до 8-12 млн. тонн угля, которые планируется добывать в ближайшие 4 года компанией  «Колмар».»

На вопрос агентства «Интерфакс» об участке Беркакит-Бестужево, министр Семен Винокуров ответил:

«Мы подавали заявку в «РЖД», чтобы увеличить пропускную способность участка Беркакит-Бестужево. Начиная с 2018 года средства включены в инвестпрограмму РЖД — порядка 6 млрд на три года.»

Гендиректор АО «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин добавил, что средства будут выделяться параллельно с ростом нагрузки на участок.

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Источник: SAKHALIFE.RU
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