Выпускники ЯГСХА поедут в Новосибирск

Сегодня, 13 июля, состоялась рабочая встреча руководства Якутской ГСХА с проректором по учебной работе Новосибирского государственного аграрного университета Владиславом Бабиным.

Стороны обсудили вопросы обучения выпускников Академии по направлениям магистерских программ НГАУ. Владислав Николаевич рассказал о возможностях обучения якутских магистрантов. В Новосибирском аграрном университете система практикоориентированного обучения выстроена давно. Получение практических навыков и использование новых передовых технологий в сельском хозяйстве уже во время учебы в вузе является основным требованием учебной программы.

В свою очередь ректор Иван Слепцов отметил, что студенты, обучающиеся в НГАУ заинтересовавшиеся особенностями табунного коневодства, оленеводства, могут приехать на дальнейшую учебу в базовый вуз РФ по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера.

На сегодняшний день 5 выпускников завершившие учебу по программе бакалавриата в Якутском агровузе подали документы в Новосибирский агроуниверситет. Помимо этого 3 сотрудника академии в рамках программы подготовки профессорско-преподавательского состава будут учиться в аспирантуре НГАУ.