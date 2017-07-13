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Культура & Образование
13 июля 2017, 17:35
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Выпускники ЯГСХА поедут в Новосибирск

Сегодня, 13 июля, состоялась рабочая встреча руководства Якутской ГСХА с проректором по учебной работе Новосибирского государственного аграрного университета Владиславом Бабиным.

Стороны обсудили вопросы обучения выпускников Академии по направлениям магистерских программ НГАУ. Владислав Николаевич  рассказал о возможностях обучения якутских магистрантов. В Новосибирском аграрном университете система практикоориентированного обучения  выстроена давно. Получение практических навыков и использование новых передовых технологий в сельском хозяйстве уже во время учебы в вузе является основным требованием учебной программы.

В свою очередь ректор Иван Слепцов отметил, что студенты, обучающиеся в НГАУ заинтересовавшиеся особенностями табунного коневодства, оленеводства, могут приехать на дальнейшую учебу в базовый вуз РФ по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера.

На сегодняшний день 5 выпускников завершившие учебу по программе бакалавриата в Якутском агровузе подали документы в Новосибирский агроуниверситет. Помимо этого 3 сотрудника академии в рамках программы подготовки профессорско-преподавательского состава будут учиться в аспирантуре НГАУ.

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА
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