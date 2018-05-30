Выпускники школ Якутии улучшили показатели сдачи ЕГЭ

Выпускники школы Якутии улучшили показатели сдачи ЕГЭ с 2015 года почти на 5%. Об этом стало известно на заседании правительственного часа на тему «О ходе выполнения государственной программы РС (Я) «Развитие образования Якутии на 2012-2019 годы» за 2017 год», передает корреспондент телеканала «Якутия 24».

«В этом году ЕГЭ по 14 предметам проходит по всей России. Русский язык и математика – обязательные предметы. Как раз сегодня, 30 мая, проходит экзамен по математике базового уровня. Более 7 тысяч детей республики принимают участие в нем. Конечно, надо пожелать, чтобы они показали все на что способны и даже больше. Последний экзамен будет в начале июля. После сдачи мы будем проводить подсчет, и выводить новую статистику сдачи ЕГЭ по Якутии», — сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.

Общий рост количества баллов за сдачу ЕГЭ с 2015 по отчетный 2017 год увеличился на 4,6%.

Постепенно среднестатистические показатели баллов ЕГЭ учеников в Якутии приближаются к общероссийским, но по-прежнему уступают.

Так, в 2017 году средний балл ученика России по математике составил 47,1, в Якутии – 47; по русскому языку – 69,6, в Якутии – 62,6; по физике средний балл по стране — 53,2, в Якутии – 49; биология по России — 52,6, в Якутии — 39,3. —ог/кт