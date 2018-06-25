Выпускники Алданского района простились со школой

Закончились выпускные экзамены. Аттестаты об окончании среднего образования на руках, но впереди у еще вчерашних школьников немало важных дел, а именно, штурм приемных комиссий высших учебных заведений. Но об этом они подумают завтра, сегодня у них незабываемый день — выпускной бал! День прощания со школой и вступления в новый уже взрослый этап жизни.

23 июня на площади Дворцы культуры Алдана собрались выпускники всех городских школ, их родители и педагоги, чтобы вместе торжественно отметить этот волнительный день. Юные выпускницы в вечерних нарядах под руку с возмужавшими в один день одноклассниками в элегантных костюмах, весело смеясь, вспоминали оставшиеся позади школьные годы. Чуть в стороне с гордостью и легкой грустью в глазах на них взирали родители и педагоги.

К главным участникам торжества обратился глава Алданского района Северин Поздняков:

«Вы все талантливые, замечательные! И за школьные годы проявили себя с самой лучшей стороны! Я уверен, во взрослой жизни у вас обязательно все получится. Конечно, какая будет ваша жизнь — зависит от вас, я хотел бы пожелать успехов, удачи и чтобы ваши намеченные планы обязательно сбылись! Никогда не забывайте школу, своих учителей. Они всегда помнят и ждут вас! Знайте, школа всегда открыта для вас!»

В этом году школы Алданского района окончил 261 выпускник. Среди них 35 медалистов, 25 из которых — выпускники городских школ Алдана.

Благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин), пожелал каждому суметь воплотить свои идеи и желания в жизнь:

«Помните одно золотое правило: ваше будущее, вопреки всему, зависит только от вас. Я хочу пожелать вам такого же ясного неба над головой, пусть Господь помогает во всех начинаниях, Не забывайте, что в жизни всегда есть то, что опускает нас на дно. Отсекайте! Не стесняйтесь этого делать и у вас все получится. Люблю вас, буду молиться за вас и всего вам самого доброго!»

Начальник Департамента образования Елена Хрущ подвела итоги ЕГЭ и отметила ребят, проявивших себя в научной и спортивной деятельности, городских и районных мероприятиях: «Позади тяжелая и сложная пора ЕГЭ, все школы нашего района достойно справились с этой задачей».

Елена Ивановна отдельно отметила успехи Алданских учеников в написании ЕГЭ по русскому языку: две ученицы написали на 100 баллов, 19 детей района — на 90 баллов, из них 12 – учащиеся городских школ Алдана.

Глава МО «Город Алдан» Александр Бугай вручил ценные подарки и благодарственные за отличные результаты, достигнутые в получении общего среднего образования, активное участие в общественной жизни школы выпускникам образовательных учреждений.

Прощальным вальсом, запуском в небо вымпела «Выпускник золотого Алдана – 2018» и возложением цветов к обелиску Победы завершилась официальная часть выпускного бала. Торжество выпускники продолжили в своих школах, а ближе к вечеру вновь собрались на площади Дворца культуры на развлекательную программу, посвященную Дню молодежи. А завершился выпускной бал – 2018 по традиции праздничным фейерверком и встречей рассвета. Многие встретили его на территории нового культурно-этнографического комплекса «Сэвеки», который ровно через неделю встретит долгожданных гостей.