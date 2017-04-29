Выпускники 2017: «Профессиональную деятельность мы начнем в своих родных улусах и районах»

На II Форуме «Выпускник-2017: за новое село!» старшекурсники Северо-Восточного федерального университета Айыы-Куо Андреева, Якутской государственной сельскохозяйственной академии Матрена Новгородова и Якутского педагогического колледжа имени С.Ф. Гоголева Айыына Олесова от имени выпускников 2017 года обратились к выпускникам 2018 года.

«Мы, выпускники высших и средних учебных заведений Якутии, обращаемся к вам – будущим выпускникам 2018 года! Скоро мы преодолеем очередной и очень важный рубеж жизни – обучение в университете, академии, колледже. Каждый из нас получил качественные знания, развил творческие способности, научился отстаивать свои взгляды и убеждения. Это наш потенциал, который поможет справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь больших успехов», – обратилась студентка СВФУ Айыы-Куо Андреева.

Позади годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч, отметила в своей речи студентка ЯГСХА Матрена Новгородова. «Сегодня перед нами, а завтра перед вами будут открыты все пути. Но мы твердо решили, что свою профессиональную деятельность мы начнем в своих родных улусах и районах. У нас с вами исторический шанс – сделать сельскую местность привлекательной для жизни и работы», – подчеркнула она.

В своем выступлении студентка Якутского педагогического колледжа имени С.Ф. Гоголева Айыына Олесова процитировала слова Главы РС(Я) Егора Борисова, которые он произнес на первом форуме «Выпускник-2016: за новое село!»: «Ил Дархан сказал, что карьера не должна стать самоцелью. Он на своем личном опыте отметил: «Если вы себе поставите задачу, что карьера – самое главное в вашей жизни, считайте, что вы пропали. Главное – всегда быть востребованным в любом состоянии на любом рабочем месте. Для этого надо просто работать».

Сегодня жизнь требует от человека все новых и новых знаний и умений, подчеркнули студенты учебных заведений Якутии в итоге своего послания. «Учитесь, трудитесь, и вы найдете свое достойное место в жизни! Мы ждем вас и всегда поддержим добрым словом и делом!» – напутствовали выпускники.