Выпускникам рассказали об опасности нелегальной занятости

С приближением лета выпускники высших учебных заведений готовятся получить дипломы и вступить в новую трудовую жизнь. Сотрудники Госкомитета республики по занятости населения организовали встречи с будущими специалистами, предостерегая их от негативных последствий неформальных трудовых отношений.

На днях такие встречи состоялись в Арктическом государственном институте культуры и искусств, в Северо-Восточном федеральном университете и Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Помимо Госкомитета в беседах с выпускниками принимают участие специалисты Пенсионного фонда, Государственной трудовой инспекции, Федеральной налоговой службы, Фондов социального и обязательного медицинского страхования, представители Федерации профсоюзов.

Ребятам рассказывают о подводных камнях, ожидающих тех, что работает за «серую» зарплату. В первую очередь это касается социальной защищенности работников. Конечно, получение крупной суммы на руки не может не радовать молодого специалиста. Вот только в ведомостях фирмы часто проходят суммы на порядок ниже реально выплачиваемой, а потому в случае необходимой социальной помощи – будь то оплата листа нетрудоспособности или пособие по уходу за ребенком, деньги будут начисляться именно от официально указанной суммы, что безусловно отразится на благосостоянии работника.

Остается надеяться, что советы специалистов помогут ребятам не попасть при трудоустройстве в проблемную ситуацию и защитить свои права.