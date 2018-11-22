Вынесен приговор убийце трехкратного чемпиона мира по кик-боксингу Иннокентия Макарова

Обвиняемому в убийстве бывшего чемпиона мира по кикбоксингу вынесен приговор.

Собранные сотрудниками СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего жителя г. Якутска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство), также родственника обвиняемого признанного виновным в укрывательстве преступления (ст. 316 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 5 ноября 2017 года 36-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в помещении бани, расположенной на придомовом участке бывшего спортсмена.

Между мужчинами по незначительному поводу произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес множественные ножевые ранения по различным частям тела потерпевшего.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, а обвиняемый, осознав совершенное деяние, решил спрятать тело погибшего.

Осознавая трудности осуществления задуманного плана в одиночку, обвиняемый решил привлечь к этому своего родственника.

Переместив тело убитого в багажное отделение своей автомашины, он позвонил своему дяде и попросил о помощи.

Как установили следователи, в последующем мужчины вывезли тело в район 45 километра Вилюйского тракта и, отъехав от проезжей части на расстояние около 400 метров, скрыли тело в снежном сугробе, после чего покинули место происшествия.

Обнаружив исчезновение, родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы. На протяжении нескольких дней мужчина числился без вести пропавшим, однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативного подразделения полиции установили местонахождение тела мужчины.

Спустя непродолжительное время была установлена и личность подозреваемого, который дал следователю показания об обстоятельствах совершенного преступления.

В ходе предварительного расследования следователем проведена большая работа по восстановлению картины произошедшего. Допрошено около 40 свидетелей, проведен ряд экспертных исследований, а также ряд следственно-оперативных мероприятий, которые объективно подтвердили обстоятельства совершенного преступного деяния.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый и его подельник признали.

Приговором суда от 22.11.2018 обвиняемый признан виновным в совершении указанного преступления, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с компенсацией морального вреда в размере 2 миллионов рублей. Виновному в укрывательстве преступления – штраф в размере 180 тыс. рублей.