Вынесен приговор мужчине за двойное убийство в Якутске

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. В. Он признан виновным в совершении двойного убийства.

Установлено, что подсудимый, вечером 25 августа 2017 года, в ходе совместного распития спиртных напитков на берегу озера Темие, расположенного по Вилюйскому тракту 15 км.г. Якутска, из-за возникшей с гр. А. ссоры причиной которой стали претензии последнего о неоднократном употреблении подсудимым спиртных напитков за его счет, схватил лежащую рядом с ним деревянную доску и нанес ею не менее 19 ударов по различным частям тела гр. А.

Во время его избиения, в конфликт вмешался гр. Г, который пытался словесно остановить подсудимого, что вызвало линую неприязнь у последнего и он нанес ему в целях убийства не менее 24 ударов деревянной доской по различным частям тела.

После этого, доводя свой умысел на убийство гр. Г. до конца, подсудимый затащил его в воду и утопил. Причиной смерти потерпевшего гр. Г явилась механическая асфиксия, наступившая в результате закрытия просвета дыхательных путей жидкостью.

После этого, подсудимый, полагая, что избиваемый им гр. А. еще жив, также затащил в озеро, погрузив тело в воду. Причиной смерти гр. А. явилась травма головы, сопровождавшаяся переломами черепа, подоболочечными кровоизлияниями и ушибами головного мозга.

Необходимо отметить, что подсудимый был судим в 2005 году за убийство женщины, которое он также совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, Верховный суд Республики Саха (Якутия) сегодня вынес приговор о назначении подсудимому наказания в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.