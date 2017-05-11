Вынесен приговор Евгению Грибчатову

В Якутском городском суде вынесено решение по делу экс-главного редактора газеты «Якутия» Евгения ГРИБЧАТОВА, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он приговорён к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает ЯСИА.

Напомним, 7 ноября 2015 года на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова в Якутске был совершен наезд на троих пешеходов. Водитель автомобиля «Mazda Tribute» Евгений Грибчатов, пытаясь уйти от столкновения с маршрутным автобусом «ПАЗ» №19, повернул руль вправо и выехал на тротуар. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы.

В ходе прений сторон, состоявшихся 8 мая, гособвинитель Александр ГУРОВ подвел итог судебному следствию. Представитель прокуратуры перечислил обстоятельства и детали происшествия, изложенные в уголовном деле, процитировал выдержки из УПК РФ и правил дорожного движения, заключения экспертизы, а также отдельные свидетельские показания. Он пояснил, что предварительное следствие проведено в полном объеме и что вина подсудимого доказана. При этом прокурор попросил судью при определении размера наказания учесть целый перечень смягчающих обстоятельств. Например, что Грибчатов вину признал и раскаялся, частично возместил причиненный вред, ранее не судим, имеет положительные характеристики, постоянное место работы, семью и несовершеннолетних детей. Отягчающих вину обстоятельств прокурор не усмотрел. В завершение речи гособвинитель попросил суд признать Евгения Грибчатова виновным и назначить три года лишения свободы в колонии-поселении, а также лишить его права управления транспортными средствами сроком на два года.

В свою очередь потерпевшие и их адвокаты попросили суд назначить подсудимому пять лет лишения свободы — максимально возможную санкцию, предусмотренную частью 3 статьи 264 УК РФ. При этом настаивали, чтобы Грибчатов, пусть даже и находясь в неволе, выплачивал несколько миллионов рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Обращаясь к оппонентам, защитник подсудимого Дмитрий ЛОГИНОВ обратил внимание на это обстоятельство: «Создается впечатление, что вами движет не чувство восстановления социальной справедливости, как того требует закон, а жажда возмездия. Напомню, что понятий месть и возмездие в Уголовном кодексе России не содержится. Стоит ли лишать моего подзащитного свободы с учетом всех смягчающих его вину обстоятельств и положительных характеристик? В данном случае социальная справедливость может быть восстановлена только путем возмещения потерпевшим морального и материального вреда и принесения им извинений. Я не оправдываю Грибчатова, но знал ли он в тот день, что водитель автобуса АРУТЮНЯН совершит действия, которые спровоцируют опасные маневры? Не считаю, что мой подзащитный заблаговременно заметил опасность: три секунды, прошедшие с точки обнаружения опасности до столкновения, – это мгновение».

В ходе прений адвокат Логинов напомнил участникам процесса о многочисленных нарушениях, допущенных на стадии предварительного расследования. О том, что на место ДТП с тремя потерпевшими выезжал неопытный следователь, допустивший ряд нарушений при осмотре и составлении протокола. О том, что ключевые свидетели обвинения (охранники ЧОП «Щит и меч») допрашивались с нарушением норм уголовного процесса (их показания были идентичны вплоть до запятой). О том, что к материалам дела не была приобщена видеозапись с камеры наружного наблюдения «Безопасный город», имеющаяся у полиции (на ней видно, насколько безвыходную ситуацию создал на своем автобусе Арутюнян), о поверхностной автотехнической экспертизе. Наконец, о том, что Арутюнян не только был переведен из подозреваемого в свидетели, но и благополучно 23 мая прошлого года (утром, во время своего якобы допроса в ОВД!) вылетел в Москву, а оттуда – в Армению.

«Тем не менее, даже с учетом всех этих моментов, я не считаю, что Грибчатов не виноват. Он должен нести ответственность. Но прошу суд учесть совокупность смягчающих обстоятельств и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — резюмировал Логинов.

В своем последнем слове Евгений Грибчатов попросил прощения у потерпевших и напомнил, что с первых же дней искал встречи с ними, чтобы извиниться и попытаться загладить вину: «Прошу прощения у пострадавших, вдовы погибшего. Обязуюсь возместить моральный и материальный ущерб, определенный судом».

«Водитель автобуса создал такие условия, когда при любом моем действии я сидел бы здесь, на скамье подсудимых. Повсюду на перекрестке были машины и люди, — сказал подсудимый. — Следствие не изучало, не оценивало действия Арутюняна, оно установило лишь причинно-следственную связь между моими действиями и последствиями».

Источник: Николай БОРИСОВ, ЯСИА.