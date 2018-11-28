Вымпел навигации спущен

26 ноября ледокол «Капитан Бородкин», буксир-толкач «ОТ-2131» и баржа «Жатай-1», работавшие на перевозке автотранспорта через реку Лена, встали на плановый зимний отстой в Жатайский затон. Навигация завершена, над зданием ПАО «ЛОРП» спущен вымпел навигации 2018 года. Объявлено об официальном завершении перевозок на р.Лена с помощью ледокола. Флот Ленского пароходства расставлен в плановых пунктах отстоя. Все договорные обязательства выполнены, топливно-энергетические ресурсы и народно-хозяйственные грузы доставлены до пунктов назначения. Источник: Пресс-служба ПАО "ЛОРП"

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