Вымогатель ждет суда

Прокуратура Момского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. Т. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ – вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное с применением насилия.

По версии следствия, в начале апреля 2018 года обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автомобиля с целью незаконного, безвозмездного получения чужих денежных средств потребовал у гр. С. передать ему денежные средства. При этом обвиняемый, предъявив условия, обозначил, что сроком оплаты будет вечерний период времени этого же дня.

Вечером обвиняемый с целью получения денег приехал к дому потерпевшего и услышав, что денежные средства ему не передаст в связи с их отсутствием, нанес мужчине телесные повреждения.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.