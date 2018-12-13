Вылеты единственного рейса в Таиланд из Якутска!

Вылеты единственного рейса в Таиланд из аэропорта Якутск 11 и 25 января, 8 и 22 февраля (14 ночей)от 55000 рублей на человека при 2-местном размещении.

Почему стоит ехать на Пхукет в январе-феврале?

Факт №1 — в феврале на Пхукете солнечная погода. Средняя температура+27, т.е не сильно жарко и не сильно холодно. Конечно, днем будет жарковато, но ведь Пхукет расположен близко к экватору. Например, за весь февраль дождь может пройти всего 4-7 раз, при этом он преимущественно идет ночью. Температура воды в это время года самая комфортная +28 градусов!

Факт №2 — в феврале в магазинах Пхукета разнообразие фруктов. В это время особенно вкусными являются тамаринд, папайя, маракуйя, джекфрут, арбуз, ананас, питхайя, дыня, банан, мандарин, гуава и кокос. Стоимость обычно колеблется от 30 до 150 бат за кг..

Факт №3 — самое лучшее время для дайвинга на Пхукете! Ведь Пхукет считается одним из самых чистейших береговых зон Андаманского моря. Прозрачность воды в это время года такая, что в дайверам маске можно рассмотреть окружающую местность на расстоянии тридцати метров от вас. Занимаясь дайвингом на Пхукете, вы получите незабываемое удовольствие и, при условии, подводного фотоаппарата – потрясающие снимки на память!

Ждем вас в фирменном офисе PEGAS Touristik в Якутске

ГТА «Тур Люкс»: ул.Кирова, 18, блок В, офис 103 (Бизнес центр, 1 этаж).