Выиграй шикарные призы на ПЕСНЕ ГОДА!

4 января в 16.00 и в 19.00 на сцене ДК Кулаковского состоится большой праздничный Гала – концерт и церемония награждения «Песня Года».

Известные поп-звезды Якутии исполнят свои самые знаменитые и любимые хиты, так же будут отмечены авторы и композиторы песен.

Партнером Фестиваля выступил любимый всеми горожанами гипермаркет “Айгуль”, который во время концерта разыграет продуктовые корзины “Премиум”. Розыгрыш состоится среди купивших билеты по номерам рядов и места.

Подарите себе и своим любимым праздничное настроение на новогодние каникулы.

Спешите за билетами в кассу ДК Кулаковского (32-82-96), ТРК “Туймаада” (1 этаж Филармония) и в гостиницу Лена (рессепшн 42-48-11)

Справки — 700902

ПОДРОБНЕЕ о фестивале тут — http://project136110.tilda.ws/