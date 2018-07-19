Выиграй поездку в Японию от JCB и Алмазэргиэнбанка

Платежная система JCB совместно с Алмазэргиэнбанком продляет для своих клиентов акцию «Покупайте с картой JCB и выигрывайте» до 31 августа 2018 года. Главный приз – поездка в Японию.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо совершить операции по оплате товаров и услуг картой JCB на общую сумму не менее 30 000 рублей. Кроме главного приза дополнительно будут разыграны 20 призов второго уровня — фотокамеры Lumix, мясорубки и паровые печи Panasonic.

Победителей акции определит генератор случайных чисел. Вручить призы организаторы намерены до 23 ноября 2018 года.

Принять участие в акции могут как существующие, так и новые держатели карт JCB Алмазэргиэнбанк.

Чтобы узнать подробные условия акции перейдите на сайт Алмазэргиэнбанка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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