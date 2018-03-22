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22 марта 2018, 17:10
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Выгодное предложение от Алмазэргиэнбанка для прекрасных дам

Весна – время перемен. Всем хочется вдохнуть полной грудью после суровых якутских морозов, окунуться в объятия тёплых лучей солнца и приступить к реализации новых идей и планов. Алмазэргиэнбанк представляет уникальное предложение: с 22 марта и до конца месяца представительницы прекрасного пола в рамках зарплатного проекта могут оформить потребительский кредит «Простые решения» по специальной процентной ставке.

«Это предложение нашего банка действительно выгодно для якутян, ведь процентная ставка по потребительскому кредиту снижается сразу на несколько пунктов. Мы всегда идем навстречу своим клиентам – зарплатникам. Кроме того, каждая женщина должна иметь возможность воплотить в жизнь свои желания и идеи, а мы можем в этом помочь», — отметила начальник управления розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Людмила Ушницкая.

Она напомнила, что стать зарплатным клиентом АЭБ довольно просто, все необходимые для этого документы оформляются за один день.

Более подробно с условиями акции по потребительскому кредиту «Простые решения» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно ознакомиться в офисах банка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г.

www.albank.ru

Call-центр 34-22-22

Бесплатная горячая линия 8-800-100-34-22

 

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Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
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