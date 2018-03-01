Выездные консультационные пункты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» посетили более двухсот жителей Ленска и Олекминска

Более двухсот жителей Ленска и Олекминска посетили выездные консультационные пункты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» за два рабочих дня. Самые часто задаваемые специалистам вопросы касались регистрации в «Личном кабинете». По итогам консультаций большая часть обратившихся стала пользователем этого сервиса.

– Личный кабинет на сайте «Якутскэнерго» – удобная форма оплаты энергоресурсов, которую оценили многие потребители, – рассказывает Татьяна Панзина, главный специалист контакт-центра Энергосбыта. – Если для молодежи переход на онлайн-оплату – дело довольно простое, то для старшего поколения – непривычное и вызывает вопросы. К нам поступает много обращений с просьбой научить правильно пользоваться сервисом. Сегодня абоненты, зарегистрировавшиеся онлайн-способом, обладают всеми правами, включая возможность получения актуальной информации о начислениях, внесения показаний приборов учета, показаний электросчетчика, просмотра счета-квитанции, обращения за консультацией к специалистам энергокомпании и т.д.

Консультации по использованию «Личного кабинета» пройдут и в других городах и селах Якутии, – отметила Татьяна Геннадьевна. – 1 и 2 марта специалист контакт-центра встретится с жителями Алдана.

ПАО «Якутскэнерго» напоминает о возможности оплаты услуг через сайт энергокомпании. Произвести онлайн-платеж можно:

— без регистрации (http://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/credit-card.php);

— через «личный кабинет» (http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php).

По всем вопросам регистрации и работы личного кабинета необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (4112) 498-498.