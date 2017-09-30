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Экология
29 сентября 2017, 19:00
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Выездное заседание Коллегии Минприроды Якутии в Вилюйске

 

26 сентября состоялось выездное заседание Коллегии Министерства охраны природы РС(Я) в городе Вилюйск.

В состав Коллегии вошли представители Минприроды Якутии  во главе с министром Сахамином Афанасьевым и заместителем министра Николаем Додоховым, а также приглашенные гости — представители Министерства промышленности РС(Я), Ленского бассейнового водного управления, науки и общественности и др.

В рамках заседания была проведена ознакомительная экскурсия по объектам ОАО «ЯТЭК». Экскурсию провели исполнительный директор Александр Смирнов и главный инженер компании Алексей Ильиных.

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» является основным предприятием, которое снабжает природным газом Центральный регион Республики Саха (Якутия). Поставка природного газа потребителям осуществляется через оптового покупателя ОАО «Сахатранснефтегаз». Основными видами деятельности  являются добыча природного газа и газового конденсата,  производство стабильного газового конденсата и моторного топлива, оптовая и розничная торговля моторным топливом.

Газопромысловое управление осуществляет добычу природного газа и газового конденсата на Средневилюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях в Вилюйском и  Кобяйском районах Якутии.

Во второй половине дня в городе Вилюйск состоялась торжественная церемония возложения цветов памятникам почетных жителей Вилюйского района: Гавриила Чиряева, Степана Аржакова и трех Героев Великой Отечественной войны — Николая Степанова, Алексея Миронова, Николая Кондакова. Глава МР «Вилюйский район» Сергей Винокуров провел краткий экскурс о жизнях вилюйчан, которыми гордится весь район.

Затем началось ключевое событие дня – заседание Коллегии Минприроды Якутии. В работе заседания приняли участие члены Коллегии, руководители добывающих предприятий, действующих на территории улуса, представители МО «Вилюйский улус (район)», госинспектора эконадзора, общественность и СМИ.

Начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «ЯТЭК» Алексей Спиридонов представил информацию об итогах реализации мероприятий ОАО «ЯТЭК» по охране окружающей среды за 2014-2016 гг. и мероприятиях Года экологии.

«Добыча, подготовка и транспорт природного газа в Республике Саха (Якутия) носят выраженный сезонный характер. Максимальные уровни добычи газа наблюдаются в декабре-январе (более 9 млн.куб.м/сутки), минимальные – в июле (около полутора млн.куб.м/сутки).  В целом, в 2016 году объемы добычи природного газа и газового конденсата, а также выпуск продукции выросли в сравнении с 2015 годом», — сказал Алексей Иванович.

По словам Алексея Спиридонова, В 2016 году объем забора воды из поверхностных и подземных водных объектов на производственные и хозяйственно-питьевые нужды ОАО «ЯТЭК» не превысил установленные лимиты.

«Затраты на водоохранные мероприятия в 2016 году составили 1 438,1 тыс. рублей. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в 2016 году также не превысил разрешенный выброс. ОАО «ЯТЭК» осуществляет экологический мониторинг в соответствии с разработанными и утвержденными «Программой ПЭК», «Программами наблюдений за водными объектами», планами-графиками контроля промвыбросов. На Толонском лицензионном участке в отчетном 2016 году выполнены работы по «Программе комплексного экологического мониторинга территории работ в пределах лицензионного участка». Работы выполнены на договорной основе  ФГБУ «ЦЛАТИ по РС(Я)», затраты составили 224,3 тыс.рублей. По результатам проведенных работ эколого-геохимическая оценка показала удовлетворительное состояние Толонского лицензионного участка, ухудшения экологической ситуации в результате проведения геологоразведочных работ не выявлено», — отметил он.

Далее выступил начальник службы охраны окружающей среды АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Степанов.

«АО «Сахатранснефтегаз» эксплуатирует более 2000 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, более 3000 км газораспределительных сетей, 47 газораспределительных станций. АО «Сахатранснефтегаз» осуществляет добычу природного газа на локальном участке Среднетюнгского газоконденсатного месторождения, а также транспортировку природного газа со Средневилюйского, Мастахского и Отраднинского газоконденсатных месторождений», — заявил он.

Как отметил, Алексей Витальевич, за последние 3 года с 2014 г. по 2016 г. включительно 2017 г. аварийные инциденты по производственным объектам АО «Сахатранснефтегаз» в Вилюйском улусе, отсутствуют.

Об итогах реализации природоохранных мероприятий МО «Вилюйский район (улус)» рассказал глава Сергей Винокуров.

«Высокие и экстремально-высокие уровни загрязнения атмосферы и водных объектов на территории улуса с 2013г по  1-е полугодие 2017 г. не установлены», — констатировал Сергей Николаевич.

В конце своего выступления, глава района отметил основные проблемы и пути их решения.

«В районе требуется проектирование и строительство 2-х полигонов ТБО в г.Вилюйске и п. Кысыл-сыр. Остро стоят проблемы хранения, захоронения и утилизации отходов и обустройство специально оборудованных земельных участков, оформленных в установленном порядке как объект размещения отходов, отвечающих требованиям СНИП. Также в связи с размещением в верховьях реки Вилюй объектов алмазодобычи, электроэнергетики, требуется организация централизованного водоснабжения водоочистными установками  для наслегов улуса».

Заслушав и обсудив выступления, члены Коллеги вынесли ряд рекомендаций компаниям. Обязательным пунктом рекомендаций стала разработка Комплексной программы по охране окружающей среды с учетом мероприятий, включенных в Резолюцию II Cъезда экологов.

Затем  состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством охраны природы РС(Я) и МО «Вилюйский улус (район)».

Далее была осуществлена приятная миссия — награждение лучших специалистов, внесших вклад в дело развития охраны природы Якутии, а также вручение приветственных адресов представителям ОАО «ЯТЭК» и АО «Сахатранснефтегаз».

 В завершение работы заседания министр охраны природы Сахамин Афанасьев отметил, что выездная коллегия прошла в деловой и конструктивной обстановке. «Диалог промышленников и природоохранных структур состоялся, более того, дан старт новым инициативам. Я рад, что мы смогли обменяться опытом, подвести первые итоги Года экологии и особо охраняемых природных территорий и поставить задачи до конца года. Заседание Коллегии стало примером, когда бизнес, власть и общественность слышат друг друга, сформирован грамотный диалог между промышленниками и экологами. Все озвученные решения и рекомендации заседания станут основой реализации экологического контроля на территории района», — заключил министр.

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Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я).
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