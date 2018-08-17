Выездная комиссия проверила готовность учебных учреждений к 1 сентября

Еще немного и 1 сентября зазвенит переливчатый звонок, и ребята сядут за школьные парты. Но до начала учебного года во всех школах и детских садах ведется огромная работа по подготовке к новому учебному году, чтобы образовательный процесс проходил в наиболее комфортных условиях.

Вчера,16 августа, Марина Силкина — первый заместитель Председателя городской Думы, Иван Данилов — депутат гордумы, Василий Петров – начальник управления образования столицы, Евгения Королькова заместитель начальника образования по финансовым вопросам проверили ход подготовки образовательных учреждений города к новому учебному году.

Как рассказал начальник управления образования города Якутска Василий Петров всего на ремонт образовательных учреждений из городского бюджета в этом году было выделено более 90 миллионов рублей.

Текущий ремонт проводился во всех школах, детских садах, а делали его подрядные организации, технические работники, а также сами преподаватели и воспитатели.

Так в рамках реализации проекта «Детские площадки» в детском саду «Радуга» в 2017 году установлена детская площадка, отвечающая всем современным требованиям и стандартам. Надежда Климовская – заведующая детского сада показала, как идет подготовка к встрече детей. Приятно отметить, что родители тоже принимают участие в подготовке садика. В одной из групп, которая в этом году была объедена за счет двух, молодые родители умело красили, стелили новый линолеум, который приобрели сами.

Детский сад «Теремок» один из лучших дошкольных образовательных учреждений столицы и как один из флагманов, детский сад держит марку. Понять, кто живёт в доме — очень просто. Для этого достаточно взглянуть на прихожую или двор. Так вот, следуя народной мудрости — Хорошего хозяина видно с порога, сразу становится ясно, что в «Теремке» хороший хозяин. Территория детского сада утопает в зелени. Это и высаженные много лет назад деревья, кустарники и, конечно же, главное украшение летнего двора — цветы. Комиссия оценила подготовку к новому учебному году – положительно.

В детском садике «Незабудка» в рамках реализации проекта «Детские площадки» проведена не малая работа. В этом году произведена замена входной лестницы, ведь здание построено много лет назад. После осмотра территории и фасада детского сада, комиссия внесла в протокол осмотра пункт, об обращении к застройщику ДК имени Гагарина, строительство которого идет сейчас полным ходом, в рамках социального партнерства провести фасадный ремонт здания садика.

В детском саду «Зоренька», который находится в районе 17 квартала, воспитатели и их помощники занимались покраской. Татьяна Бабичева – заведующая детским садом показала территорию для прогулки детей. Детская площадка здесь, в основном устаревшая, кое-где торчат пеньки от столбов старой площадки. Помогают детским садам и школам подготовиться к учебному году и неравнодушные люди, оказывая спонсорскую помощь. Именно так, тут же был решен вопрос по выкорчевыванию этих столбов. Комиссия поручила Татьяне Григорьевне заказать и подготовить проект новой площадки. Оплату за изготовление проекта взял на себя социальный партнер садика Строительный рынок. После того, как будет готов проект, управление образования выделит средства на строительство площадки.

В каждом учебном заведении, помимо косметического ремонта, год от года появляются свои нужды, ведь большинство зданий были построены уже не один десяток лет назад, и каждый год требуют ремонта.

В средней школе №30 заменили окна и провели капитальный ремонт спортивного зала. Несмотря на то, что учебный год не за горами школа еще не готова к 1 сентября. Комиссия во главе с Мариной Силкиной решила 30 августа, накануне Дня знаний, повторно приехать и посмотреть готовность школы.

Школа №16 располагается в неприспособленном, то есть нетиповом здании. Хотя здание и пятиэтажное, оно очень тесное. Выездная комиссия пояснила, что сегодня проводится работа по выделению земельного участка под строительство новой школы. Несомненно, в этом районе необходима новая школа, так как район активно застраивается многоэтажными жилыми домами.

Следует отметить, что сейчас все ремонтные работы практически завершены или находятся на стадии завершения.

Марина Сергеевна, подведя итоги объезда, отметила о том, как в столице реализуется программа развития дошкольного образования, реализация проектов «Чистая вода», «Детские площадки», 20-ти дневное меню: «Сегодня мы уже пожинаем первые положительные плоды. Столичные дошкольные учреждения полностью перешли на 20-дневное меню. Дошкольная образовательная программа в детских садах реализуется особенно активно в течение последних лет. Администрация городского округа по праву может считаться флагманом проекта по реализации и внедрении 20-ти дневного меню».

Говоря о подготовке школ к новому учебному году Марина Сергеевна подчеркнула: «Школы города Якутска действительно имеют проблему с переполнением классов, но мы решаем данную проблему. Мы проработали с управлением образования, руководством города вопрос об использовании дополнительных помещений для ряда школ для того, чтобы разгрузить вторую смену. Чтобы открыться 1 сентября, школа должна была пройти много испытаний. Это проверка: на пожарную безопасность, обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, подготовку к отопительному сезону, состояние пищеблока и подсобных помещений, благоустройство и безопасность прилегающей территории, готовности учебных кабинетов, учебных мастерских, библиотек, укомплектованности педагогическими кадрами. В целом школы готовы к новому учебному году».