АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.08.2018, 16:44
Культура & Образование
Фильм «Ага» с якутскими актерами получил главный приз фестиваля в Сараево
17.08.2018, 16:32
Экология
Резонанс
Nordgold: Компания не имеет отношения к загрязнению реки Рэдэрга в Якутии
17.08.2018, 16:30
Происшествия
В Якутии проводится масштабная операция «Быт»
17.08.2018, 16:20
Происшествия
Подросток вынес из магазина коробку с крупной суммой денег
17.08.2018, 16:14
Общество
Фотофакт
Серьга, бумажник и вставная челюсть: якутская газета помогает жителям найти потерянное
17.08.2018, 16:06
Экология
Верхоянский район накрыло дымом от пожаров
17.08.2018, 15:59
Столица
«Война» за лес в Якутске
17.08.2018, 15:56
Столица
Выездная комиссия проверила готовность учебных учреждений к 1 сентября
17.08.2018, 15:54
Общество
Некролог
Якутия простилась с Михаилом Спиридоновым
17.08.2018, 15:49
Экономика
Резонанс
В Якутии нелегальных предпринимателей ждет кнут
17.08.2018, 15:26
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на перекрестке Курашова-Стадухина
17.08.2018, 15:18
Происшествия
Самолет АК «Якутия» вернулся в аэропорт: подробности
17.08.2018, 15:13
Происшествия
Экстра
Хищения в Национальном художественном музее Якутии: арест в зале суда
17.08.2018, 15:02
Происшествия
Два «Ленд Крузера» столкнулись в Якутске
17.08.2018, 14:58
Республика
Фотофакт
Установлен памятник депутату
17.08.2018, 14:48
Общество
В Якутии мальчику-герою, спасшему четверых, вручили почетную грамоту за мужество 
17.08.2018, 14:39
Экология
Видео
Эксклюзив
Медвежонок Умка-Аяна: Вспомним, как ее нашли
17.08.2018, 14:27
Желток
Фотофакт
Тумусовы отметили годовщину свадьбы
17.08.2018, 14:21
Политика
Фотофакт
Прасковья Борисова продолжает общественную работу
17.08.2018, 14:14
Красота & Здоровье
Интервью
Травматолог-ортопед Степан Тордуин: В моей крови течет кровь костоправов, травников
17.08.2018, 12:23
Происшествия
Фотофакт
Поле конопли сожгли в Якутии
17.08.2018, 12:12
Экология
Резонанс
Парализованные чайки в Якутии: Птиц накормили хлебом с алкоголем!
17.08.2018, 12:06
Общество
Заклейменная: Якутянка, которую соседка превратила в уголовницу, получила работу
17.08.2018, 11:33
Происшествия
Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах
17.08.2018, 10:46
Происшествия
Осужденный за педофилию иностранец подал апелляцию в Верховный суд Якутии
17.08.2018, 10:38
Экология
Белая медведица Умка-Аяна, найденная в Якутии, проходит курс реабилитации
17.08.2018, 10:25
Происшествия
27 лесных пожаров бушуют в Якутии
17.08.2018, 10:08
Столица
Участок улицы Чайковского в Якутске закроют на ремонт
17.08.2018, 10:02
Происшествия
Пришел в гости и забил до смерти
17.08.2018, 9:49
Общество
Продлевается видеоконкурс «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» (приз Nintendo Switch!)
17.08.2018, 9:26
Происшествия
Эксклюзив
Скандал
Николай Румянцев и его депутатский мандат: всех обманул?
17.08.2018, 9:20
Общество
Резонанс
Роспотребнадзор закрыл завод, консервами которого отравились в Якутии
17.08.2018, 9:10
Происшествия
Видео
Депутат Румянцев рассказал, как произошло смертельное ДТП
17.08.2018, 9:00
Происшествия
Ночной пожар в Сунтаре
17.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 17 августа 2018
17.08.2018, 2:23
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – V: Распри
17.08.2018, 1:47
Общество
Сегодня юбилей краеведа
16.08.2018, 23:11
Происшествия
Резонанс
Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости
16.08.2018, 18:37
Происшествия
Скандал
В аэропорту Мирного задержали авиадебошира из бизнес-класса: новые подробности
16.08.2018, 17:55
Общество
Энергетики решили проблему многодетной семьи
16.08.2018, 17:45
Общество
Внимание дети! Госавтоинспекция усилит работу
16.08.2018, 17:35
Происшествия
Пьяный москвич устроил дебош на борту самолета
16.08.2018, 17:15
Спорт
В Якутске прошел первый кросс-биатлон
16.08.2018, 17:00
Общество
Предстоят временные ограничения электроснабжения
16.08.2018, 16:50
Столица
В Якутске на перекрестке Лермонтова — Красильникова установят дорожные камеры
16.08.2018, 16:40
Спорт
В сентябре в Якутск съедутся звезды борцовского ковра
16.08.2018, 16:30
Экология
Названы источники загрязнения реки Рэдэрга
16.08.2018, 16:20
Столица
Программа празднования Дня флага России в Якутске
16.08.2018, 16:05
Экология
Якутия передаст 25 овцебыков Магаданской области
16.08.2018, 15:55
Происшествия
15-летний мотоциклист попал в страшную аварию с «крузаком»
16.08.2018, 15:45
Происшествия
Житель Якутска может получить 2 года тюрьмы за удар тарелкой по голове
16.08.2018, 15:35
Экология
Опергруппа экологов работает на месте загрязненной китайскими старателями реки Рэдэрга
16.08.2018, 15:25
Происшествия
Молодой человек решил прокатиться с ветерком на чужих жигулях
16.08.2018, 15:15
Экономика
Разработан проект комплексного плана модернизации и реконструкции аэропортов
16.08.2018, 15:05
Общество
Единственную в мире шапку из мамонтовой шерсти показали по телевизору
16.08.2018, 14:55
Общество
В Якутии в колонии-поселении открылась библиотека для осужденных
16.08.2018, 14:45
История
Возраст самой северной в мире стоянки, найденной в Якутии, может составить сотни лет
16.08.2018, 14:35
Общество
Эксперты Всемирного банка посетят Якутию
16.08.2018, 14:14
Общество
Резонанс
Почта возместила ущерб и уволила начальника, присваивавшего чужую зарплату
16.08.2018, 14:00
Общество
С заботой о вас: Алмазэргиэнбанк продолжает работу по созданию безбарьерной среды
16.08.2018, 13:30
Общество
5 способов закончить отношения по-взрослому
16.08.2018, 13:16
Желток
Фотофакт
Евгений Петросян замечен с якутянкой
16.08.2018, 13:15
Экономика
В Якутии готовятся к переходу на цифровое вещание
16.08.2018, 13:00
Происшествия
Резонанс
Отравившиеся сайрой якутяне пошли на поправку
16.08.2018, 12:50
Культура & Образование
Режиссер Владимир Мункуев: Кинопроизводство Якутии совершило прорыв на российский и мировой уровень
16.08.2018, 12:40
Экономика
Традиция компании «Камелек»: Четверг — день оладий!
16.08.2018, 12:30
Общество
Потребительский кооператив, задолжавший 60 млн, признан банкротом в Якутии
16.08.2018, 12:20
Происшествия
Вор украл велосипед и разобрал его на запчасти
16.08.2018, 12:16
Республика
Фотофакт
Авиакомпания Якутия снова задержала рейс более 4 часов
16.08.2018, 12:10
Красота & Здоровье
Фотофакт
Якутские медики на берегу озера Байкал
16.08.2018, 12:00
Желток
Эксклюзив
Экстра
«Уруй Айхал» от Гарри Поттера: Знаменитый актер приедет в Якутию?
16.08.2018, 11:50
Спорт
Северный Охотник направляется в Братск
Архив новостей
Столица
17 августа 2018, 15:56
111

Выездная комиссия проверила готовность учебных учреждений к 1 сентября

Еще немного и 1 сентября зазвенит переливчатый звонок, и ребята сядут за школьные парты. Но до начала учебного года во всех школах и детских садах ведется огромная работа по подготовке к новому учебному году, чтобы образовательный процесс проходил в наиболее комфортных условиях.

Вчера,16 августа, Марина Силкина — первый заместитель Председателя городской Думы, Иван Данилов — депутат гордумы, Василий Петров – начальник управления образования столицы, Евгения Королькова заместитель начальника образования по финансовым вопросам проверили ход подготовки образовательных учреждений города к новому учебному году.

Как рассказал начальник управления образования города Якутска Василий Петров всего на ремонт образовательных учреждений из городского бюджета в этом году было выделено более 90 миллионов рублей.

Текущий ремонт проводился во всех школах, детских садах, а делали его подрядные организации, технические работники, а также сами преподаватели и воспитатели.

Так в рамках реализации проекта «Детские площадки» в детском саду «Радуга» в 2017 году установлена детская площадка, отвечающая всем современным требованиям и стандартам. Надежда Климовская – заведующая детского сада показала, как идет подготовка к встрече детей. Приятно отметить, что родители тоже принимают участие в подготовке садика. В одной из групп, которая в этом году была объедена за счет двух, молодые родители умело красили, стелили новый линолеум, который приобрели сами.

Детский сад «Теремок» один из лучших дошкольных образовательных учреждений столицы и как один из флагманов, детский сад держит марку. Понять, кто живёт в доме — очень просто. Для этого достаточно взглянуть на прихожую или двор. Так вот, следуя народной мудрости — Хорошего хозяина видно с порога, сразу становится ясно, что в «Теремке» хороший хозяин. Территория детского сада утопает в зелени. Это и высаженные много лет назад деревья, кустарники и, конечно же, главное украшение летнего двора — цветы. Комиссия оценила подготовку к новому учебному году – положительно.

В детском садике «Незабудка» в рамках реализации проекта «Детские площадки» проведена не малая работа. В этом году произведена замена входной лестницы, ведь здание построено много лет назад. После осмотра территории и фасада детского сада, комиссия внесла в протокол осмотра пункт, об обращении к застройщику ДК имени Гагарина, строительство которого идет сейчас полным ходом, в рамках социального партнерства провести фасадный ремонт здания садика.

В детском саду «Зоренька», который находится в районе 17 квартала, воспитатели и их помощники занимались покраской. Татьяна Бабичева – заведующая детским садом показала территорию для прогулки детей. Детская площадка здесь, в основном устаревшая, кое-где торчат пеньки от столбов старой площадки. Помогают детским садам и школам подготовиться к учебному году и неравнодушные люди, оказывая спонсорскую помощь. Именно так, тут же был решен вопрос по выкорчевыванию этих столбов. Комиссия поручила Татьяне Григорьевне заказать и подготовить проект новой площадки. Оплату за изготовление проекта взял на себя социальный партнер садика Строительный рынок. После того, как будет готов проект, управление образования выделит средства на строительство площадки.

В каждом учебном заведении, помимо косметического ремонта, год от года появляются свои нужды, ведь большинство зданий были построены уже не один десяток лет назад, и каждый год требуют ремонта.

В средней школе №30 заменили окна и провели капитальный ремонт спортивного зала. Несмотря на то, что учебный год не за горами школа еще не готова к 1 сентября. Комиссия во главе с Мариной Силкиной решила 30 августа, накануне Дня знаний, повторно приехать и посмотреть готовность школы.

Школа №16 располагается в неприспособленном, то есть нетиповом здании. Хотя здание и пятиэтажное, оно очень тесное. Выездная комиссия пояснила, что сегодня проводится работа по выделению земельного участка под строительство новой школы. Несомненно, в этом районе необходима новая школа, так как район активно застраивается многоэтажными жилыми домами.

Следует отметить, что сейчас все ремонтные работы практически завершены или находятся на стадии завершения.

Марина Сергеевна, подведя итоги объезда, отметила о том, как в столице реализуется программа развития дошкольного образования, реализация проектов «Чистая вода», «Детские площадки», 20-ти дневное меню: «Сегодня мы уже пожинаем первые положительные плоды. Столичные дошкольные учреждения полностью перешли на 20-дневное меню. Дошкольная образовательная программа в детских садах реализуется особенно активно в течение последних лет. Администрация городского округа по праву может считаться флагманом проекта по реализации и внедрении 20-ти дневного меню».

Говоря о подготовке школ к новому учебному году Марина Сергеевна подчеркнула: «Школы города Якутска действительно имеют проблему с переполнением классов, но мы решаем данную проблему. Мы проработали с управлением образования, руководством города вопрос об использовании дополнительных помещений для ряда школ для того, чтобы разгрузить вторую смену. Чтобы открыться 1 сентября, школа должна была пройти много испытаний. Это проверка: на пожарную безопасность, обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, подготовку к отопительному сезону, состояние пищеблока и подсобных помещений, благоустройство и безопасность прилегающей территории, готовности учебных кабинетов, учебных мастерских, библиотек, укомплектованности педагогическими кадрами. В целом школы готовы к новому учебному году».

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.08.2018, 22:15
Общество
Фотофакт
Грибной год! Запасы на зиму
15.08.2018, 1:52
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – III: Банки
14.08.2018, 1:24
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – II: Нефть и газ
12.08.2018, 16:14
Общество
Резонанс
Аномальная массовая гибель птиц в Якутии продолжается
11.08.2018, 19:58
Общество
Фотофакт
Самый добрый человек покинул «Битву блогеров»
13.08.2018, 13:10
Опрос
Эксклюзив
Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии)
11.08.2018, 12:46
Общество
Видео
Как якутский костоправ Гурий Турантаев лечил Кабаеву Алину
14.08.2018, 17:46
Происшествия
Экстра
В Якутии семья попала в жуткое ДТП: женщина-водитель погибла
13.08.2018, 12:25
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах: Алмазы
12.08.2018, 16:00
Общество
Фотофакт
Батагайский кратер на фото National Geographic
15.08.2018, 1:07
Республика
Эксклюзив
Петр Шишигин: Муниципалитеты должны быть заинтересованы в раскрытии своего туристического потенциала
11.08.2018, 11:09
Общество
Некролог
Ил Тумэн выражает соболезнование
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео Эксклюзив
Экология
17.08.2018

Медвежонок Умка-Аяна: Вспомним, как ее нашли

Происшествия
17.08.2018

Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах

Резонанс
Общество
17.08.2018

Роспотребнадзор закрыл завод, консервами которого отравились в Якутии

Видео
Происшествия
17.08.2018

Депутат Румянцев рассказал, как произошло смертельное ДТП

Резонанс
Происшествия
16.08.2018

Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости

Скандал
Происшествия
16.08.2018

В аэропорту Мирного задержали авиадебошира из бизнес-класса: новые подробности

Экология
16.08.2018

Названы источники загрязнения реки Рэдэрга

Экономика
16.08.2018

Традиция компании «Камелек»: Четверг — день оладий!