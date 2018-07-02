Выдвижение Эрнста Березкина оказалось под вопросом — СМИ

Кворум может оказаться «липовым»

SakhaLife сообщал, что в субботу, 30 июня региональное отделение партии «Гражданская платформа» со второй попытки выдвинула кандидатом на должность главы Якутии Эрнста БЕРЕЗКИНА. Сенсационные подробности передают «Вести Якутии».

Как теперь выясняется, принятое со второй попытки решение о выдвижении Березкина сопровождалось большими процессуальными ошибками на проведенной конференции регионального отделения партии «Гражданская платформа». Теперь это решение выглядит весьма спорным.

Как сообщает источник в региональном отделении, из 15 оставшихся членов партии на конференцию пришло только 8 человек. По словам источника, остальные проигнорировали. По их мнению, Эрнст Березкин недостоин для выдвижения на такой высокий пост. Первым из партии вышел Михаил ФЕДОРОВ, стоявший также у истоков становления партии в регионе. Следом покинул отделение Игорь ЧИКАЧЕВ, сообщил, что не хочет участвовать в выдвижении Эрнста Березкина.

По словам источника «Вестей Якутии», накануне первой попытки проведения конференции о выдвижении Березкина, 26 июня, в WhatsApp-группе «Гражданская платформа» разгорелся спор, затеянный старыми членами партии.

Член партии Наталья ГОГОЛЕВА написала, узнав о выходе из партии Игоря Чикачева, Михаила Федорова, Игоря СЕМЕНОВА и написавшего заявление лидера партии Анатолия КЫРДЖАГАСОВА о сложении полномочий секретаря партии: «Я не хочу выходить из партии, я здесь уже пять лет и не хочу поддерживать Эрнста Борисовича по известным всем причинам. Считаю, что это Березкин должен выйти из партии а не мы все из-за одного него». Ее поддержали другие однопартийцы.

Поэтому первая попытка была сорвана.

А накануне уже второй попытки вышла из партии Саргылана СЫРОМЯТНИКОВА, которая все это время вела документацию и работала с Центральным аппаратом партии.

30 июня кворум состоялся только через два часа после упорных требований со стороны Березкина, напомним, из 15-ти делегатов пришли только 8.

Затем состоялось голосование проведенное с серьёзными процессуальными ошибками: Подписи на листе выдачи бюллетеней начали собирать уже после голосования и когда уже многие разошлись. Подписи собираются сейчас задним числом, причём из 8 проголосовавших человек, один выехал сразу после конференции за пределы города, поэтому кворума как такового нет. То есть даже такую элементарную работу сторонники Березкина не смогли провести.

Таким образом, 30 июня попытка выдвижения Эрнста Березкина на досрочные выборы Ил Дархана скорей всего будет признана неправомочной, ввиду процессуальных нарушений.