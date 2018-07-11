Выдача разрешений на нахождение на особо охраняемых природных территориях приостановлена

В связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, прогнозируемым повышением класса пожарной опасности республики и в целях принятия дополнительных мер по недопущению лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) республиканского значения в период пожароопасного сезона Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) приостановлены оформление и выдача разрешений на нахождение на ООПТ республиканского значения.

По оперативным данным на 10 июля ведутся работы по тушению лесного пожара на территории ресурсного резервата «Белоозерский» Намского улуса, пройдено огнем 2000 га, из них 1500 га — лесной массив. На тушении лесного пожара работает 67 человек, в том числе 35 — авиационно-пожарной службы, 7 — пожаро-химической службы, 25 мобилизованных, в том числе 9 госинспекторов Минэкологии РС(Я).

Основные работы ведутся по кромке лесного пожара со стороны населенного пункта Тюбя Намского улуса. Продолжаются работы по оперативному наращиванию, переброске сил и средств пожаротушения, в круглосуточном режиме работает оперативный штаб Минэкологии РС(Я).

Дирекцией в качестве помощи мобилизованным МО предоставлено: ГСМ (ДТ), продукты питания, средства пожаротушения. По информации лесничества населенному пункту и объектам экономики угрозы нет.

Во время выходных дней на землях ООПТ обнаружено 7 пожаров грозового происхождения на общей площади 5963 тыс. га. В данное время проводится проверка, также лесничествами готовятся документы под закрытие решений КЧС и ОПБ РС (Я)).

С начала пожароопасного сезона 2018 года на крайне удаленных и ненаселенных землях ООПТ обнаружен 101 пожар грозового происхождения на общей площади 245 тыс. га.

Напоминаем, что на период действия режима чрезвычайной ситуации посещение гражданами лесов и лесного массива, а также въезд на транспортных средствах запрещены.