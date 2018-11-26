Выбраны три производственные площадки для производства ГСМ в Якутии

Собственного нефтеперерабатывающего завода, способного обеспечить потребности всей Якутии, нет. Таким образом, большая часть топлива у нас — привозная, а львиная доля в его постоянно растущей цене — это аппетиты изготовителей. Однако сегодня есть все условия, чтобы решить задачу, поставленную главой региона Айсеном Николаевым — наладить производство ГСМ в республике.

Вот как раз из-за аппетитов изготовителей топливо для якутян в конечном итоге и становится поистине «золотым».

Повышение цен на бензин и дизтопливо — мера вынужденная. На это влияет не только повышение отпускной цены на НПЗ, но и высокие процентные ставки по коммерческим кредитам. Повышение цен у топливоснабжающего флагмана республики — «Саханефтегазсбыта», на которое в обязательном порядке реагируют все остальные игроки бензинового рынка Якутии, как правило, происходит три раза в год на 1–2%.

К примеру, в начале года изменение связано с повышением тарифов на электричество, водоотведение, поправками в налоговое законодательство, изменением законодательства по содержанию имущества, с повышением зарплаты работников и т. д.

Перед навигацией цены изменяются во второй раз в связи с получением договоров на поставку нефтепродуктов. Именно в период навигации происходит наиболее значимый объем поставок в Якутию.

В третий раз изменение цены происходит с наступлением зимы, и связано оно с получением счетов от речных и железнодорожных перевозчиков за транспортировку, а также итоговых счетов за весь навигационный период. В данном случае корректировка цены обусловлена итогами навигации (мелководье, перевалка ГСМ с больших танкеров на малые и т. д.)

Глава РС (Я) Айсен Николаев поставил задачу обеспечения республики ГСМ. Все условия для этого есть — свое сырье, газотранспортные сети, технологии, сбыт и, главное, политическая воля и желание руководства республики.

Выбраны три производственные площадки для малотоннажных установок с общим объемом 90 тысяч в год — это Ленск, Вилюйская группа улусов и недалеко от Якутска.