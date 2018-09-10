Выборы в Таттинском районе Якутии прошли без нарушений. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в ТИК района.
«Всего в районе было 16 избирательных участков. Явка населения по району составила 66%. Выборы прошли без жалоб и нарушений», — сказал собеседник редакции.
Главой Таттинского района переизбран Михаил Соров.
За кандидата от «Единой России» Айсена Николаева проголосовали 92,44% жителей района.
За Виктора Губарева от КПРФ — 4,74%.
За Владимира Богданова — 1,86%.
За Гаврила Парахина — 0,81%.
Источник: sakha.gov.ru
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