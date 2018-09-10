Выборы в Таттинском районе Якутии прошли без нарушений. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в ТИК района.

«Всего в районе было 16 избирательных участков. Явка населения по району составила 66%. Выборы прошли без жалоб и нарушений», — сказал собеседник редакции.

Главой Таттинского района переизбран Михаил Соров.

За кандидата от «Единой России» Айсена Николаева проголосовали 92,44% жителей района.

За Виктора Губарева от КПРФ — 4,74%.

За Владимира Богданова — 1,86%.

За Гаврила Парахина — 0,81%.