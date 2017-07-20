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20 июля 2017, 14:50
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Выборы в Ленске: кто подружит район и город?

От предстоящих выборов зависит – прекратится ли давняя конфронтация двух администрации из-за которой страдают простые жители, пишет YakutiaMedia.

Пока простые жители Ленска думают о подтопленных дачах, сборе урожая и медведях, которые шастают вокруг города, власти и бизнес-элита Якутска и Ленска вовсю готовятся ко дню голосования. Именно от того, кто станет мэром города Ленска, а кто главой Ленского района зависит, прекратится ли давняя конфронтация двух администраций из-за которой в той или иной степени страдают ленчане, сообщает ИА YakutiaMedia.

10 сентября в Ленске состоятся выборы депутатов Городского совета и главы МО «Город Ленск». Из экономии бюджетных средств районные депутаты могли бы назначить на это же число и выборы главы Ленского района, однако 17 июля на сессии районного Совета депутаты отложили назначение выборов.

Один из депутатов, пожелавший остаться неизвестным, сообщил ИАYakutiaMedia, что скорее всего выборы главы Ленского района будут назначены на следующей сессии в августе. Примерная дата выборов — второе воскресенье месяца, то есть 12 ноября.

Это значит, что как минимум до начала новогодних корпоративов район останется обезглавленным со всеми вытекающими последствиями. Потом Новый год, потом каникулы, и только в феврале новый глава приступит к своим обязанностям. Главное, чтобы за это время ничего в хозяйстве не отмерзло.

Сегодня среди элиты Ленска ходят разные мнения о том, кто это будет, называются разные фамилии, но большинство сходится во мнении, что в правительстве республики Ленску готовят варяга из Москвы. Именно этим объясняется отсрочка выборов до ноября. Нужно же еще уговорить претендента перебраться из загазованной столицы в экологически чистый Ленск.

Если с кандидатурами на главу Ленского района пока ничего не понятно, то некоторые фамилии потенциальных соперников в борьбе за кресло мэра Ленска уже известны. Четыре кандидата сдали свои документы в избирком.

И так, партия «Единая Россия» выдвинула заместителя главы Ленского района по социальным вопросам Анатолия Макушева. Совсем недавно он был помощником экс-главы района Сергея Высоких, осужденного за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. На сегодня он единственный зарегистрированный кандидат на главу МО «Город Ленск».

АК «АЛРОСА» сделала ставку на начальника Ленского речного порта ПУ «Алмаздортранс» Игоря Закирко. Является ли тот факт, что алмазники уже на предварительном этапе выборов не поддержали кандидата от партии власти — началом серьезной конфронтации, покажет время. Возможно, их смутил молодой возраст и отсутствие достаточного управленческого опыта кандидата в паре с низким рейтингом «Единой России» в Ленске.

Представитель «Справедливой России», специалист по АХО Чаяндинского НГКМ Олег Карнаухов решил идти на пост главы Ленска самовыдвиженцем, через сбор подписей, хотя мог бы воспользоваться партийным положением и выдвинуться от партии. Что ж, вера в себя уже не раз помогала ему стать депутатом городского Совета. Ленчан ждет громкая «правда, правда, и ничего, кроме правды».

Самым «загадочным» из кандидатов на сегодняшний день можно назвать водителя Сергея Шишмакова. Таких кандидатов, ядерный электорат которых состоит из ближайших родственников и друзей по гаражу, обычно называют техническими. И покоситься сразу тянет в сторону штаба «Единой России».

Последний срок подачи документов на выборы главы города Ленска — 31 июля. Естественно, что все ждут какие движения предпримут электоральные тяжеловесы. В первую очередь среди них можно назвать действующего главу Ленска Александра Хорунова и генерального директора ООО «Арман» Жумарта Абильманова.

Александр Хорунов за пять лет работы главой заработал как положительный, так и отрицательный рейтинг. И, если любой из перечисленных кандидатов на главу города может строить свою агитационную кампанию на критике, то Хорунову придется рассказывать и напоминать о том, что уже сделано. Как обычно, напоминают о хорошем.

В июне Александр Хорунов словно прощаясь с горожанами, распространил отчет за пять лет своей работы в качестве главы под названием «Район и город — одна земля, одна команда!». Прозвучало это как призыв кота Леопольда из известного мультфильма «Ребята, давайте жить дружно». Ответных дружественных шагов со стороны руководства района не последовало. Зато в газете «Ленский вестник» зачастили статьи с критикой Хорунова.

Что касается Жумарта Абильманова, то он известен в Ленске, как строитель асфальтовых дорог. Проехав по городу, вы увидите, что дорог по которым можно ездить, не опасаясь за подвеску, в городе очень мало. Каждый год асфальт сходит вместе со снегом. И тем не менее, многие ленчане почему-то верят в то, что если мэром станет дорожный строитель, то дороги сами собой начнут налаживаться. А есть на это деньги в бюджете, или нет, уже не важно.

В середине июня Жумарт Абильманов разместил в соцсетях видеозапись, в котором говорится, что в бюджете Ленска, якобы нет денег на завершение строительства дороги, которую ведет его ООО «Арман». Ответ последовал незамедлительно. По соцсетям начал гулять скан договора, в котором сказано, что оплата участка поступит после завершения работ 30.06.2017. Июнь близился к концу и Жумарту Жаксклыковичу пришлось, как говорят ленские водители, «врубать заднюю» и спешно закатывать асфальт. Хочется верить, что его не укладывали в дождь.

Так кто же из перечисленных кандидатов сможет подружить Ленский район с Ленском? Это зависит от того, кто станет настоящим легитимным главой района с полной ответственностью за грамотное распределение бюджета. С момента ареста экс-главы Сергея Высоких уже более двух лет район живет в режиме безвластия.

Районные депутаты почему-то продлили это время до середины ноября. В случае если на пост главы района действительно готовят московского «варяга», то примут ли его ленчане? Сможет ли «район» и «город» стать одной командой на единой земле?

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Источник: http://yakutiamedia.ru/news/607419/
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