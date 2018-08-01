Выборы в Ил Тумэн: в регистрации отказано трем партиям

Центризбирком Якутии завершил регистрацию кандидатов в народные депутаты по партийным спискам. Из десяти партий, представивших списки кандидатов, к парламентским выборам допущены шесть, сообщает ЯСИА.

«В июле десятью политическими партиями были выдвинуты списки кандидатов на выборы в республиканский парламент. После проверки документов осталось шесть партий. Это — окончательное решение», — сообщил ЯСИА в среду, 1 августа, председатель ЦИК Алексей Ефимов.

В регистрации отказано «Коммунистам России» со 106 кандидатами, «Российской экологической партии «Зеленые» — 27 кандидатов, «Родине» — 32 кандидата. Основная причина — недостоверные и/или недействительные подписи избирателей, число которых превысило 10% от общего количества подписей.

Таким образом, для участия в выборах в Ил Тумэн IV созыва в республиканских списках зарегистрированы 403 кандидата в народные депутаты от шести партий. От партии «Справедливая Россия» заявлено 98 человек, от КПРФ — 49, от ЛДПР — 63, от «Единой России» — 100 кандидатов, «Партии за Справедливость» — 29, «Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу», которая не имеет регионального отделения в республике, — 64.

Решение по одномандатникам будет принято не позднее 3 августа. Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 20 глав поселений, депутатов 22 районных и 7 поселенческих советов.