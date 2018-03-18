Выборы президента России: в Якутске началось голосование

По информации Якутской городской территориальной избирательной комиссии в 8.00 часов по местному времени в столице открылись все избирательные участки. Горожане уже начали активно голосовать.

Напомним, в городском округе «город Якутск» находится 116 участковых избирательных комиссий, две из них открыты по месту временного пребывания избирателей в Национальном центре медицины и Республиканской больнице №2. В списке Якутской городской избирательной комиссии на выборах 18 марта 2018 года зарегистрировано 195 084 избирателей.

Якутская городская территориальная избирательная комиссия призывает горожан воспользоваться своим конституционным правом и принять активное участие в главных выборах нашей страны.

Голосование началось в 8.00 ч. утра и продлится до 20.00 ч. вечера.

Наблюдать за выборами онлайн можно на сайте nashvybor2018.ru