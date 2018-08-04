Выборы мэра Якутска: резонансное заседание избирательной комиссии

Сегодня 4 августа состоялось заседание избирательной комиссии города Якутска, по итогам которого состоялся пресс-подход председателя избирательной комиссии Аллы Самойловой.

«Избирательная комиссия городского округа «город Якутск» сегодня завершила рассмотрение вопроса о регистрации кандидатов на должность главы городского округа. Из 12 кандидатов этап выдвижения и регистрации прошли 9 человек. Из трех не прошедших регистрацию кандидатов, самодвиженец Лукин Михаил Михайлович написал заявление о снятии своей кандидатуры. Самовыдвиженец Желнин Олег Леонидович не прошел по подписным листам, так как число недействительных подписей превысило допустимый предел в 10 %. Кандидата Федорова Владимира Юрьевича отозвала выдвинувшая его политическая партия «Родина». Таким образом, за должность главы на выборах 9 сентября будут бороться 9 кандидатов», — сообщила журналистам Алла Самойлова.

По информации председателя избирательной комиссии, в выборах в Якутскую городскую Думу участвуют 8 политических партий, из них 5 партий прошли регистрацию по единому избирательному округу. В списках партий значится порядка 200 кандидатов. Партии «Коммунисты России», в списке которой было 46 человек, избирательная комиссия отказала в регистрации по причине недействительных подписей избирателей. Три партии, представившие списки, «Аграрная партия», «Родина» и «За справедливость» проходят этап проверки подписных листов. В понедельник 6 августа комиссия рассмотрит вопрос о их регистрации.

Из 97 человек, выдвинувших свои кандидатуры в депутаты по одномандатным округам, зарегистрировано порядка 50 человек. На заседаниях городской избирательной комиссии 3 и 4 августа рассмотрены еще 10 кандидатур одномандатников. По остальным выдвинувшимся кандидатам ожидается подтверждение из Управления по вопросам миграции.

«Если все документы будут предоставлены, в понедельник 6 августа избирательная комиссия города завершит этап регистрации кандидатов», — заключила Алла Самойлова.