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5 июля 2018, 9:58
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Выборы Ил Дархана 2018 — определились 7 кандидатов

Как рассказал руководитель рабочей группы заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Александр Власов, согласно действующему законодательству выдвижение кандидатов может проводиться только политическими партиями. Самовыдвижения закон сегодня не предусматривает.

Всего на досрочные выборы Ил Дархана, которые состоятся 9 сентября 2018 года, выдвинулось семь человек. Первым пакет документов сдал лидер регионального отделения Либерально-демократической партии народный Гавриил Павлович Парахин, затем кандидат от Якутского регионального отделения КПРФ Виктор Николаевич Губарев.

Своего кандидата выдвинула «Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу». Им стал депутат Нерюнгринского районного совета Александр Александрович Силин. Так как в республике нет регионального отделения, он был выдвинут заседанием Высшего совета партии. Однако такое решение должно приниматься по итогам съезда, а не руководящими органами совета партии. Рабочая группа приняла документы, но уведомила Александра Александровича о данном замечании.

От Якутского регионального отделения «Единой России» на выборы идет врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев.

Партия «Родина» выдвинула лидера регионального отделения Алексея Ивановича Лаптева, а «Справедливая Россия» — руководителя Мирнинского отделения партии, инженера авиакомпании «АЛРОСА» Владимира Николаевича Богданова.

Последним кандидатом стал выдвиженец местного отделения «Гражданской платформы» Эрнст Борисович Березкин, который принес документы за 22 минуты до окончания приема и закрытия ЦИК. При этом он не предоставил согласование его кандидатуры Федеральным политическим комитетом партии, как того требует ее устав.

На данном этапе рабочая группа Центральной избирательной комиссии республики проверяет правильность оформления документов, их количество и соответствие перечню.
Следующий этап – так называемый «муниципальный фильтр». С 10 по 25 июля 2018 года каждый кандидат в соответствии с законом должен будет предоставить в ЦИК РС(Я) подписи не менее 5% депутатов или глав муниципальных образований районного и поселенческого уровня из двух третей районов республики.

Также кандидаты на пост главы Якутии должны представить пакет документов, в который входят финансовый отчет по первым итогам деятельности и список из трех кандидатур на пост члена Совета Федерации РФ.

Источник: http://www.yakut.izbirkom.ru/news/2477/
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