Выборы главы Якутска выиграла Сардана Авксентьева — биография нового мэра

Согласно данным ЯТИК на 7 утра — с 40% голосов лидирует на выборах мэра Якутска Сардана Авксентьева. Ее ближайший соперник набрал около 30% голосов избирателей. Так что лозунг «Все решает человек» оказался пророческим. Жители Якутска предпочли избрать Сардану Авксентьеву своим мэром.

Как сообщают СМИ — Сардане Авксентьевой ночью позвонил врио главы Якутии Айсен Николаев и они уже провели рабочую встречу.

Сардана Авксентьева:

— К тому времени, когда мне позвонил Айсен Сергеевич, у нас были данные протоколов из более чем 90 избирательных участков. Тенденция, на мой взгляд, уже была понятна. Николаев предложил встретиться, не откладывая до опубликования официальной информации. Он мудрый человек, опытный руководитель — с уважением относится к выбору народа. Отсекая всевозможные догадки, сообщу, что встреча прошла очень хорошо. Мы с Айсеном Сергеевичем приложим все усилия, чтобы Якутск развивался дальше. От всего сердца благодарю горожан за оказанное доверие и даю обещание, что я не разочарую ваши ожидания. Наступило утро понедельника, и мы вместе с горожанами сделали невероятное, состоялись честные выборы. Действительно, все решает человек, все решаем мы с вами.

Биография нового мэра Якутска:

АВКСЕНТЬЕВА Сардаана Владимировна, более известна под предыдущей фамилией ГОГОЛЕВА. 48 лет, директор ПКК «Аэроторгсервис» АО «Аэропорт Якутск», выдвинута РО ПП «Партия возрождения России» в РС(Я).

Образование

Имеет два высших образования: в 1993 году окончила историко-юридический факультет Якутского госуниверситета по специальности «преподаватель истории», в 1998 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

Началась в Октябрьском райкоме ВЛКСМ города Якутска;

с 1993 по 1996 год работала специалистом отдела по делам молодежи, спорта физической культуры и спорта Администрации столицы республики;

с 1996 по 1998 год работала в Министерстве по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта, где прошла путь от главного специалиста до начальника отдела;

в 1998 перешла на работу в Национальную вещательную компанию «Саха» начальником отдела организационной и кадровой работы;

в 2000 году Сардаана Владимировна назначена помощником депутата Государственной Думы РФ Виталия Николаевича БАСЫГЫСОВА;

с 2004 по 2007 год занимала пост заместителя генерального директора ОАО «Туймаада Даймонд»;

в 2007 году по распоряжению главы города Юрия ЗАБОЛЕВА, назначена заместителем главы Городского округа «Город Якутск» — руководителем аппарата Окружной администрации.

В 2012 году с приходом новой команды ушла из Окружной администрации Якутска.

Некоторое время опять работала в НВК САХА.

Затем была принята на работу в аэропорт Якутск, где трудится по сей день.

Общественная и политическая работа

Хорошо знает современный выборный процесс. Неоднократно работала на выборах, обычно в штабах кандидатов от партии власти. Так, в 1999 году на выборах депутата Госдумы работала в штабе поддержки Виталия БАСЫГЫСОВА, и с его избранием была назначена помощником депутата Госдумы.

В 2007 году возглавляла штаб поддержки Юрия ЗАБОЛЕВА, который так же являлся креатурой власти – тогдашнего президента Вячеслава ШТЫРОВА. После избрания Юрий Вадимович назначил Сардану Владимировну своим заместителем – руководителем аппарата мэрии.

Клички

Железная леди и Терминатор.

Медийность

Известна широким кругам горожан и якутян.